Speváčka a najnovšie aj moderátorka Barbora Balúchová už roky bojuje s negatívnymi názormi na jej osobu. Po tom, ako sa objavila v populárnej šou o varení, sa predstava mnohých Slovákov zmenila. Pre Šarm odhalila ďalšiu svoju stránku, o ktorej mnohí netušia.

Donedávna na vás ľudia na sociálnych sieťach nenechávali nitku suchú, zrazu sa všetko otočilo. Ako je to možné?

Pred nejakým časom som bola variť v šou Bez servítky. Dovtedy ma tí, ktorí ma nepoznali, vnímali ako mamičku číslo deväť alebo ako nejakú preplastikovanú umelú speváčku. Tej jedinej relácii sa však podarilo niečo, čo som nezažila ani raz, odkedy som sa prvýkrát objavila v SuperStar. V šou som sa na nič nehrala a bola som len sama sebou a zrazu mi moji známi posielali správy, aby som si k tomu prečítala komentáre. Bránila som sa tomu, ale nakoniec som zostala v nemom úžase. Zistila som, že 99,9 percenta komentárov na moju osobu bolo pozitívnych. Poviem úprimne, že mi aj nejaká tá slza vyšla. Bola som rada, že som konečne mala možnosť ukázať, aká v skutočnosti som.

Aká ste teda v skutočnosti?

Myslím, že ma kamaráti považujú za veselú, no úplne normálnu osobu s nohami pevne na zemi. Pre mnohých ľudí som celebrita alebo speváčka, ale málokto si uvedomuje, že túto cestu som si vybrala ako osemnásťročná, keď som sa prihlásila do speváckej súťaže bez toho, aby som vedela, čo to všetko obsahuje. Nezvyknem si však o sebe namýšľať.

Bojovať s predsudkami nie je ľahké. Ako ste sa s tým vyrovnávali?

Myslím, že som dosť silná povaha. Už od začiatku som vedela ľahšie hodiť za hlavu, keď sa o mne písalo, skôr ma trápilo, keď som videla, že sa zožierajú moji rodičia, blízki či známi. Vždy som to totiž vnímala tak, že na mňa si pokojne kydajte, ale rodinu si budem chrániť.

Aký vzťah máte so svojimi rodičmi?

Moji rodičia sú úžasní ľudia, ale niekedy si zvyknú vyčítať, že nás nevychovali pre túto dobu. (Smiech.) Aj s Alexom sa s nimi snažíme tráviť čo najviac času a majú skvelý vzťah. Sú dobrosrdeční, najradšej by sa rozdali, no myslím, že žijeme vo vypočítavých časoch, a to je problém. Ľudia sa vás snažia v mnohých ohľadoch využiť a nakoniec sa vám ani nepozdravia, keď vás stretnú. Rodičom som však vďačná, lebo verím, že každý zlý človek, ktorý vám príde do cesty, vás niečo naučí.

Snažíte sa syna vychovávať v podobnom duchu?

Snažím sa Alexovi spraviť také detstvo, aké som mala ja. Strávila som ho vonku, hrávala som futbal, jazdila som na bicykli a chcela by som, aby niečo také zažil aj on. Nechcem ho vláčiť po nákupných centrách, radšej si vyjdeme na bicykli, do prírody alebo pôjdeme pozrieť zvieratká na nejaký ranč. Viem, že príde do veku, keď pôjde do školy a začnú ho lákať mobily a herné konzoly. Teraz vytiahnem tablet či mobil, keď je chorý a potrebujem ho udržať v posteli.

Aký je Alex? Čo má rád?

Alex je úžasný. Dokonca aj v tom, že hoci je malý, rozumie, že aj ja občas potrebujem chvíľku pre seba. Nemá problém ísť do svojej izby a niekedy sa zahrať sám. Odmalička miluje vlaky, vie pri nich stráviť hodiny. Máme doma metre vláčikových dráh a každý víkend majú s dedom pánsku jazdu na vlakovú stanicu, kde si podľa mňa už tykajú so všetkými strojvodcami. (Smiech.) Tiež zbožňuje bicykel, minule sme spolu prešli 30 kilometrov, ja som už bola zničená a on by pokojne išiel ďalej. Dokonca vyhral aj svoj prvý cyklomaratón.

Viac o vytúženej dcérke Babory Balúchovej nájdete na ďalšej strane >>>