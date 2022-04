Denisa Mendrejová žila takmer deväť rokov so synom veľkopodnikateľa a dlhoročného šéfa Slovnaftu Slavomíra Hatinu, so Slavomírom mladším. K súkromiu sa veľmi nezvykla vyjadrovať a ani po tom, ako sa v roku 2019 rozišli, neprenikol na verejnosť dôvod krachu ich vzťahu. Preto mnohých na Veľkonočnú nedeľu šokovala svojou spoveďou, ktorú zverejnila na instagramovom konte. A veru nešlo o lichotivé slová.

Chce určiť hranice

Víťazka súťaže Miss Universe 2009 sa verejne posťažovala: „Krásne veľkonočné sviatky želám! Aj keď tieto sú pre mňa veľmi náročné, keďže môj bývalý partner mi v stredu poobede zo školy protiprávne uniesol deti a do dnešného dňa mi bráni stretnúť sa s nimi. Od stredy neviem, kde sú a či sú v poriadku!“ Po zverejnení tohto príspevku sa jej deti vraj zhruba o hodinu objavili doma.

„Asi tak... Deti sa mi konečne po piatich dňoch vrátili. Hodinu nato, ako som pridala predošlú story. Ďakujem za podporné správy. Vážim si to. Sila Instagramu je naozaj veľká. A neprestávam bojovať,“ dodala. Keď sme ju kontaktovali, čo sa presne stalo, bola opäť otvorená.

„Povedala som si, že keď to neutnem teraz, budú sa také veci naďalej opakovať a ja chcem, aby druhá strana vedela, že to nie je správne a nechcem, aby so mnou niekto takto neustále vybabrával. Nikdy som svoj súkromný život nezdieľala s médiami a súkromie som si strážila. Ale za posledné tri roky, čo s pánom Hatinom netvorím pár, sa udialo veľmi veľa situácií, v ktorých som ja pre dobro a pokoj detí a rodiny ustúpila. On preto nadobudol pocit, že ma môže neustále tlačiť do kúta. No pri poslednej situácii, ktorá sa odohrala v stredu 13. 4., som si povedala, že už naozaj stačí a musím si určiť hranice, ktoré naozaj nemôže prekračovať. Som žena, hlavne matka a chcem pre svoje deti to najlepšie. Chcem, aby mali istotu, pokoj a hlavne režim. Preto so Slavom fungujeme na základe neodkladného opatrenia, ktoré určuje styk s deťmi,“ povedala nám mama deväťročnej Grétky a šesťročnej Hannah.