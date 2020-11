Slávny futbalista Diego Maradona zomrel v stredu 25.novembra v argentínskom meste Tigre. Jeho príbeh je dôkazom toho, že aj chlapec z chudobného predmestia Buenos Aires môže dosiahnuť svetovú slávu. Deň, keď si ho na ulici všimol tréner detí, odštartoval jeho hviezdnu kariéru Už v pätnástich hral v najvyššej národnej súťaži. So slávou ide aj úspech u žien. A Diego si ho vychutnával a plodil deti.



Priznal sa len k dvom synom a trom dcéram, ktoré splodil so štyrmi ženami: Diego Junior (34) sa narodil z mimomanželského vzťahu s talianskou modelkou Cristinou Sinagrou. Dcéra Jana (23) sa prvý raz stretla s otcom pred 6 rokmi po tom, ako jej matka Valéria Sabalain vyhrala súd. Dcéry Dalma (32) a Gianinna (30) mu porodila manželka Claudia Villafane a syna Diega Fernanda (7) dlhoročná priateľka Veronica Ojeda.

Preslávila sa meno Maradona aj v modelingu? Skúsiť to chce Diegova 23-ročná dcéra Janna. Zdroj: Instagram Janna Maradona



Hovorí sa však aj o tzv. "Kubánskom triu" s menami Joana, Lu a Javielito - deti sa mali narodiť po tom, ako sa Maradona vo februári 2000 presťahoval na Kubu, aby sa liečil zo závislosti od drog a alkoholu. Ďalej je tu aj Magali Gil (23) a Santiago Lara (19).

Trápenie detí

Keď sa začalo hovoriť o tom, že na Kube má Maradona tri deti, Gianinna, jedna z dvoch ním uznaných dcér, vtipkovala, že do postavenia futbalovej jedenástky veľa nechýba. Magali Gil, neuzaná dcéra, sa zasa minulý rok pustila s právnikmi do boja za to, aby sa pokúsila dokázať svoje pokrvné puto so slávnym futbalistom. Magali Gil podľa Daily Mail vyrastala nielen bez biologického otca, ale aj bez matky, vychovala ju adoptívna rodina. V televízii Italian TV verejne mala povedať, že jej matka ju kontaktovala začiatkom minulého roka, a povedala jej, kto je jej otcom. Nepodarilo sa jej však dostať k testom DNA, hoci o to Maradonu prosila..

"Som v strese a cítim obavy, pretože je to pre mňa, moju identitu a moju minulosť kľúčové," vyhlásila mladá žena, nešťastná z toho, že sa Maradona vyhýba riešeniu problému.

Diego Maradona ako 20-ročný. Posmešky si z neho robili fanúšikovia pre nízky vzrast a aj hrivu na hlave. Na fotografii s rodičmi. Zdroj: Profimedia.sk



Aj Santiago Lara (19) čakal na to, kedy sa stane oficiálnym synom Maradonu a vyzýval ho k tomu cez televíziu. Chlapcova matka bola servírkou, zomrela mladá na rakovinu pľúc. Santiaga Laru vychoval jej bývalý priateľ menom Marcelo Lara. Santiago o ňom vyhlásil: "Vždy budem pokladať za otca Marcela Laru, ale povedali mi, že mojím biologickým otcom je vraj Diego Maradona. Vyzerám ako on - mám jeho tvár, kučery, všetko. Pozerám na Marcela a vidím, že sa nepodobáme. Nie je ľahké prebudiť sa ráno s týmto pocitom," cituje ho Daily Mail. Spomínal na to, ako v trinástich uvidel na titulke časopisu Diega Maradonu a mal pocit, že vidí seba.

Futbalistov právnik Matias Morla pred pár mesiacmi oznámil, že ak DNA potvrdí otcovstvo, prevezme za Santiaga Laru zodpovednosť...

Kto sa napokon pobije o dedičstvo? Uvidíme. Maradona svojho času vyhlásil, že deťom nič nedá.