Svoje prvé modely na módnu súťaž ušila v sedemnástich rokoch z vriec z babkinej stodoly a vyhrala. Keďže na VŠVU prijímali málo študentov, vyštudovala strojnícku fakultu. Vraj bola ľahká. Navrhovania sa však nevzdala a tri roky po sebe predvádzala dokonca v čínskej mekke módy v meste Charbin ako jediná Slovenka. Vyťažená mama dvojčiat svoju prácu miluje. A milujú ju aj ženy všetkých vekových kategórií a povolaní. Ida Sandor nám dovolila nahliadnuť do zákulisia jej práce so známymi ženami.

Zuzana Kanócz: Z nepríjemnosti priateľstvo

Zuzana Kanócz ako tvár kolekcie Idy sandro s názvom WO-MAN, v roku 2013. ”Moja móda je strohejšia, minimalistická a tvárna Zuzka sa mi k modelom veľmi hodila,” povedala módna návrhárka. Zdroj: archív Ida Sandor

Keď chcela návrhárka vo svojich začiatkoch nafotiť novú kolekciu, istá košická modelka, ktorú oslovila, si vypýtala 500 eur. „Bolo to vtedy pre mňa veľa peňazí, zvažovala som, či do toho vôbec pôjdem. V telefóne som mala už pár rokov číslo na Zuzku Kanócz, rodenú Košičanku, a napadlo mi, že moja mužsko-dámska kolekcia by sa jej hodila. Spočiatku som sa bála osloviť ju, ale povedala som si, že najhoršie, čo sa stane, bude odmietnutie. Nakoniec z nepríjemnej udalosti, že si modelka pýtala priveľa peňazí, vznikli fotky so známou herečkou. Zuzka prišla ku mne do ateliéru, modely sa jej zapáčili a hneď sme si dohodli fotenie. Paradoxne, fotky som robila ja sama, majitelia štúdia mi len nastavili svetlo a fotoaparát. Bola to moja fotografická prvotina a hneď so Zuzkou Kanócz ako modelkou. Fotky mali veľký úspech. Potom som ju hneď obliekla na galavečer OTO a vzniklo medzi nami celkom pekné priateľstvo.“

