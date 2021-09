Peter Dvorský oslavuje 25. 9. narodeniny, tentoraz už okrúhlu sedemdesiatku. Tento dátum má však pre neho aj ďalší mimoriadny význam – dvadsiateho piateho septembra sa totiž prvý raz stretol so svojou manželkou Martou Dvorskou.

Ktovie, ako by zvládal nápor svojej veľkej kariéry, keby vedľa seba nemal svoj životný poklad. „Mám skvelú manželku, ktorá sa o mňa dodnes krásne stará. Je to verná žena, ktorá je zároveň mojím najväčším kritikom. Dokonca ma občas zachránila, keď mi pri predstavení odchádzal z pamäti text. Keďže sedela v lóži blízko javiska, vedela mi našepkať,“ smeje sa slovenská operná hviezda.

Manželia Dvorskí pred rokmi. Zdroj: archív M.D.

Trpezlivý, ale neodbytný

Marta Dvorská Šarmu pred časom prezradila, ako našla životnú lásku. Dievča z Dunajskej Stredy sa zamestnalo v Bratislave vo vydavateľstve, ale potrebovalo si privyrobiť, a tak sa prihlásilo za hostesku do SND.

Náhoda chcela, že ju spolu s inými kolegyňami „prepašoval“ 25. septembra 1973 jeden pán na narodeninovú oslavu do divadelného klubu, kam nemali za normálnych okolností povolený vstup. „Sedeli sme pri stole viaceré, a keď sa otváralo šampanské, štupeľ zhodou okolností zakaždým doletel k Petrovmu stolu. Vtedy ma kamarátka upozornila: Pozri, ten, čo tam sedí, sa na teba stále pozerá,“ zaspomínala si.

Peter Dvorský bol už vtedy sólistom, hoci ešte študoval na konzervatóriu. Keď ich predstavili, doberala si ho tým, že sa ho opýtala, či spieva v zbore. „Zarazil sa: Ale nie, ja som sólista. Vravím: To ste dnes už desiaty, čo mi to o sebe tvrdí,“ povedala so smiechom. Dodala, že hoci to bol fešák, hneď sa nezamilovala. Na otázku, ako dvorí Peter Dvorský, odpovedala: „Manžel tvrdí, že bol od začiatku presvedčený, že budem jeho ženou, preto bol trpezlivý a neodbytný. No správal sa ako decentný gavalier. Tiež sa mi páčilo, že bol pravdovravný a zodpovedný. To ma napokon utvrdilo v tom, že je to ten pravý.“

Malá svadba

O tom, či je to ten pravý, neboli presvedčení rodičia vychádzajúcej opernej hviezdy. Marta Dvorská priznala: „Mali sme maličkú svadbu, lebo do poslednej chvíle sme nevedeli, či prídu manželovi rodičia. Hoci neskôr ma mali radi, zo svadby nadšení neboli. Mali strach, či bude Peter stíhať kariéru aj rodinný život. Jeho bratom som sa však páčila, prehovárali preto rodičov, aby netrucovali. Nakoniec predsa len prišli.“

Marta Dvorská urobila všetko preto, aby mal jej muž priestor na rozlet. Prakticky hneď po svadbe odišiel študovať do Milána, do slávnej La Scaly, a ona, aby nebola sama, sa na ten čas vrátila k rodičom do Dunajskej Stredy...

Ako si speváka uctil Pavarotti, čítajte na nasledujúcej strane.