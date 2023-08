Producentský mág, ktorý pomohol v kariére mnohým ľuďom, ostáva napriek siedmim krížikom na chrbte v istom zmysle tínedžerom. Na svoje narodeniny naplánoval veľkolepé predstavenie svojej novej vychytávky. Keď sa pred štrnásťizbovou vilou nad Bratislavským hradom, kde žije, zišla stovka pozvaných hostí, nasadol do svojho auta stojaceho na príjazdovej ceste a šou sa začala. Najskôr sa otvorila kovová brána, následne aj garážová.

V tom istom čase sa mala na stožiari pred vstupom do domu zdvíhať jeho osobná vlajka za zvukov jeho osobnej hymny. Technika však haprovala, vlajka odmietala stúpať hore. Ľudia, ktorí na tejto vychytávke vraj pracovali dva roky, nepočítali s množstvom telefónov pri premiére. Tie zrejme rušili signál vychádzajúci z ovládača, ktorý držal producent v ruke.

Keď pokus nevyšiel ani na druhý raz, oslávenec to vzdal so slovami, že na generálke všetko fungovalo. Všetci aj tak zatlieskali a Oliver Andrásy vykríkol: „Wimmer na Hrad!“ „Ani Biden také niečo nemá,“ povedal nám so smiechom Štefan Wimmer, ktorý pôsobil v zahraničí v destináciách od výmyslu sveta. Na jeho programy chodili arabskí šejkovia a mesiac strávil so svojou kapelou aj v Severnej Kórei. Fotku s diktátorským vodcom Kim Ir-senom (†82) nemá každý.

Človek „dospívá“

„Hovorím, že človek dospívá, dospívá až raz dospíva. Ja mám taký vek, že budúcnosť je blízka a minulosť je už v diaľke niekde za nami. Už som v takom veku, keď mi lekári zakazujú rozčítavať hrubé knihy a mliekari piť trvanlivé mlieko,“ povedal vo svojom narodeninovom príhovore. Spomenul viaceré vtipné príhody zo svojho života.

„Ešte na vojenčine som dostal možnosť hrať s kapelou v zahraničí. V tých rokoch vám nedovolili pozrieť z kasárne von z okna, nie ešte ísť s kapelou účinkovať von. Ale podarilo sa mi to, lebo som išiel za náčelníkom – bol som vo Vojenskom umeleckom súbore ako dramaturg, a hovorím mu: Ak sa vám to nepáči, zabudnite na to, ale mohli by ste ma uvoľniť na desať dní na koncertné turné? On sa ma opýtal jednu otázku: A donesiete mi batériu do wartburgu (značka auta, pozn. red.)? Ja hovorím: Aj dve, keď treba. Tak za päť minút som vyšiel von so súhlasom.“ Spomenul aj príhodu s Oliverom Andrásym zo Srí Lanky, keď v hoteli večer začala streľba zo samopalov. „Oliver mi telefonuje: Pišta, prosím ťa, choď sa pozrieť, kto to strieľa. A ja na to: Ty sa choď pozrieť...“ V podobnom duchu pokračoval ďalej. Spomínal na to, ako organizoval krsty cédečiek aj v Amerike a dokonca na Sahare v Afrike na ťavách. Žiaden nápad skrátka nie je dosť bláznivý, aby sa nedal uskutočniť. Hoci aj kúpiť kamarátovi Oliverovi Andrásymu na narodeniny živého somára...

Životných príhod má Štefan Wimmer na tri knihy. Jednu už napokon napísal, volá sa Čo mi všemohúci doprial. Druhá časť sa bude volať Čo som doprial Všemohúcemu a tretia časť Čo sme si so Všemohúcim dopriali navzájom. Plánov má ešte dosť.

Princ Filip

Medzi hosťami behal neprehliadnuteľný chlapec s dlhými vlasmi, sedemročný vnuk Filip. Oliver Andrásy, s ktorým si veľmi rozumie, o ňom vyhlásil, že je to následník trónu. Ako nám aj potvrdil oslávenec, je to jeho veľký parťák. „Filip je ako malý dospelý. Jeden odborník mi povedal, že patrí medzi reinkarnované staré duše. My sa toľko spolu nasmejeme...“ povedal dojatý producent. Vnuk Filip je od jeho staršej dcéry Janky, ktorá na oslave nechýbala. „V práci má vysoké postavenie, študovala vo Viedni,“ povedal hrdý otec.

Štefan Wimmer s vnukom Filipom. V červenej blúzke je producentova dcéra Janka. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Druhá dcéra, mladšia Diana, žije v Španielsku už 26 rokov. „Pred rokmi išla na jazykový kurz na Maltu, zahľadela sa do Španiela z Madridu a odišla za ním. Za rok zvládla španielčinu tak, že ju vzali na vysokú školu, ktorá patrí medzi 48 najlepších škôl na svete. Už sa nevrátila, hovorí, že jej tamojší spôsob života vyhovuje viac. Príde sem tak dvakrát do roka. Ale čo už, keď je dieťa šťastné, aj rodič musí byť šťastný,“ zhodnotil producent pozerajúc s láskou na obe dcéry. Nebol by to on, keby so smiechom nedodal: „Jednej dcére som dal meno Janka a druhej Dianka preto, aby som na starobu nezabudol ich mená. Janka a dve Janky sú Dianky,“ povedal Štefan Wimmer, ktorý sa s ich matkou Irenou rozviedol už dávno, ešte v roku 2006.

Do rána bieleho

Narodeninová oslava bola naozaj veselá. „Poslední hostia odišli o pol šiestej ráno,“ prezradil oslávenec, ktorý nakoniec hostil ľudí v dome. „Podstata bola zabaviť sa. Rád sa obklopujem ľuďmi, ktorí sú rozhľadení, vtipní, majú charizmu, sú vzdelaní. S takými sa posúvam ďalej. Nemám čas na ľudí, ktorí majú veľa času...“ uzavrel s úsmevom.

