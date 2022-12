Keďže blondínka netají rešpekt pred invazívnymi zákrokmi, skôr ako plastická chirurgia jej vyhovuje estetická dermatológia. „Ošetrenia, ktoré v tomto období podstupujem, by mi mali pomôcť udržať sa mladá niekoľko rokov. Ide o omladenie celej tváre a vyhladenie kože okolo očí, pretože ja sa rada smejem, takže mám veľa vrások od smiechu. Nieže by som si ich nechcela zachovať, ale keď sa dajú trošku zjemniť, prečo nie? Takisto mám rada slnko a to mi občas zanechá nejaké bozky na pleti. Komplex ošetrení, ktoré mi navrhla MUDr. Máčadiová, so všetkými týmito drobnosťami zatočí,“ pochvaľuje si Marianna.

Dôraz na kvalitu

„Trendom v estetickej medicíne je čím ďalej, tým viac sa zameriavať na kvalitu kože. Svetová korektívna dermatológia ide novým smerom – doteraz sme sa snažili kamuflovať starnutie najmä výplňami na báze kyseliny hyalurónovej, teraz ho dokážeme spomaliť. Razím názor – pomáhajme si týmito výplňami, ale nestavajme našu mladosť a krásu len na nich, lebo nás to môže veľmi dobehnúť,“ podotýka MUDr. Kitti Máčadiová z kliniky YES VISAGE.

