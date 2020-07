"Vyrastal som na Orave, v Habovke. Popri štúdiu a hudbe som sa musel starať o veľký statok. Oral som, kydal som hnoj, kŕmil som ovce, no najradšej som kosou kosil letné lúky. Teraz, počas koronavírusu, mi skúsenosti z gazdovania prišli vhod. Všetky koncerty mi padli a plat vychovávateľa v základnej škole, kde som posledný rok pracoval, moju rodinu neuživil. Zbytočne som nelamentoval, zamestnal som sa v obchode s krmivom pre zvieratá. Baví ma to a pokiaľ sa táto robota po ústupe pandémie nebude príliš križovať s koncertmi, plánujem pri nej ostať,“ prekvapí nás niekdajšia hviezda šoubiznisu Peter Bažík.

Spomínate si? Druhú sériu SuperStar v roku dvetisíc päť vyhral dodnes populárny Peter Cmorík, sladký Peter Bažík skončil na štvrtej priečke. Výzorom vtedy tak trochu pripomínal večného porotcu Paľa Haberu, no spevácku kariéru ako on zďaleka nenaštartoval. „Som vyštudovaný huslista, ktorý na pódiách už pred SuperStar hrával Bacha a Vivaldiho, ale táto súťaž bola pre mňa úplne nová skúsenosť. Dnes neviem, či by som sa na takýto krok opäť odhodlal,“ nezakrýva Peter Bažík. S odstupom času svoju účasť v SuperStar prirovnáva k dieťaťu, ktoré sa učí chodiť.