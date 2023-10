Francúzky spisovateľ a režisér Yann Moix (55) sa viac než svojou tvorbou zapísal do svetového povedomia neúctivým vyhlásením spred piatich rokov pre magazín Marie Claire, že nie je schopný milovať sa so ženou po päťdesiatke. „Sú príliš, príliš staré. Telo 25-ročnej ženy je mimoriadne. Telo 50-ročnej ženy nie je mimoriadne vôbec,“ vysvetľoval, prečo ich prehliada. Svojím vyhlásením nielen pobúril svet, ale najmä vyšiel na posmech. Pretože otázka skôr znie, či by dnešné päťdesiatničky mali záujem o neho. Odpoveď je asi každému jasná.

Kráľovná móla aj ulice

Taká Naomi Campbell (53) by si o neho neoprela ani bicykel. Hoci má po päťdesiatke, dodnes je na vrchole a robí špičkový modeling. Popiera názor, že sláva modeliek, rovnako ako balerín, hasne po tridsiatich narodeninách. Čokoládový vamp patril k najväčším hviezdam milánskeho týždňa módy, kam sa Naomi presunula z londýnskeho týždňa módy, kde rovnako zdobila. V Miláne sa vybrala na prehliadku Fendi v čiernych úzkych šatách, ktoré tesne obopínali dokonalé telo, po akom Moix môže len slintať. Modelka nepotrebovala svetlá reflektorov, aby zaujala. Keď kráčala po chodníku večernej ulice, každému bolo jasné, prečo jej modelingový dôchodok nehrozí ani omylom.

Neprekonateľné

Presne opačný názor ako netaktný Francúz má magazín Vogue. Ten zrelej kráse venoval jednu z posledných obálok, keď na nej zhromaždil najkrajšie modelky minulého storočia, ktoré zároveň patria medzi najkrajšie ženy dneška. Okrem Naomi tu bok po boku žiarili aj Cindy Crawford (57), Linda Evangelista (58) a Christy Turlington (54). Krásky vzápätí dokázali, že nie sú odkázané na filtre a fotoshop. Aj naživo bez problémov udržia krok s kolegyňami mladšími o tri generácie. V trblietavých šatách na show v londýnskom West End jasne odkázali svetu, že sú stále najväčšími hviezdami modelingu.