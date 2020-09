Prišla na vozíku



Prvá dáma slovenského humoru Magda Paveleková (†84), ktorú priatelia volali s láskou „Majda“, bola do Siene slávy uvedená v roku 2013. Prestížne ocenenie, ktoré sa udeľuje slovenským velikánom, si prišla prevziať na invalidnom vozíku. Bola vtedy po operácii stehenného kĺbu, umelkyňa však s úsmevom zdôvodnila, že keby prišla o barlách, nemohla by v rukách držať kvety. Krátko predtým jej bol udelený Pribinov kríž II. triedy, pre zdravotné problémy si ho však nemohla osobne prevziať. „Teraz som šťastná, že som mohla prísť aspoň dnes, a že sa na mňa v hľadisku pozerali aj moji drahí vnuci,“ vyznala sa dojatá herečka, ktorá v ďakovnej reči uviedla: "Nebudem plakať. Chcem sa vám všetkým za všetko poďakovať, tým čo ma majú radi, aj ja vás mám rada. Ďakujem, že ste tu a že ma máte radi. Sľubujem, že takto o rok prídem niekomu odovzdať Ota."

Cenu odovzdal Pavelekovej Václav Mika. Zdroj: archív

Spomienka na babku



Najznámejšia a najobľúbenejšia slovenská moderátorka Adela Vinczeová (39), v roku 2015 ešte ako Banášová, odhalila aj svoju citlivú stránku. Hoci je povestná svojou pohotovosťou, profesionalitou a zmyslom pre humor, pred piatimi rokmi dala priechod svojim emóciám. Počas prestížneho galavečera brala ceny jednu za druhou ako kombajn obilie, a navyše podujatie aj moderovala.

Adela v ďakovnej reči spomenula svoju zosnulú babku. Zdroj: rtvs

Keď si prebrala aj sošku Absolútny OTO, už sa neubránila slzám. Cenu venovala svojej milovanej babičke, ktorá zomrela len krátko predtým. „Stará mama bola veľmi stará, mala deväťdesiatpäť rokov a myslím, že sme to už tak nejak čakali. No v tom momente, keď sa človeku zrazu pustí uzda, mi to tak docvaklo. Spomenula som si na ňu a vlastne aj preto som sa rozplakala. Je mi to trošku hlúpe, pretože neviem, či sa takéto veci majú vyťahovať, ale viem, že by bola veľmi šťastná. Mrzí ma, že to o tri dni minula,“ povedala vtedy Adela so smútkom v hlase.

Adelu počas preberania sošky premohli emócie. Zdroj: rtvs

