Speváčka a kabaretiérka Maja Velšicová túžila dožiť vo svojej vile, ktorú si pred šesťdesiatimi rokmi kúpili s nebohým manželom Michalom Slivkom (†78) od istého českého umelca.

Dnes svieti luxusná trojpodlažná vila pod Slavínom na stránke realitnej kancelárie za necelé dva milióny eur.

Hľadá sa nový pán obytnej plochy 259 štvorcových metrov, čo Velšicová priznáva len s ťažkých povzdychom. Nositeľka ocenenia Národná umelkyňa českej a slovenskej pesničky pohostila Šarm v útrobách domu so slovami, že je to poslednýkrát.

Na snímke je speváčka Maja Velšicová vo svojom dome v Starom meste Bratislavy. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Rozhodnutie, že prichádza čas zbaliť si zopár vecí a milión spomienok, bolo bolestivé, ale Maja jedným dychom hovorí, že emócie museli ísť nakoniec bokom. Ide to o to ťažšie, že spolu s vilou pláva do minulosti aj spoločné súžitie mamy so synom, ktorý ju opúšťa, aby sám svojej dcére dožičil lepšiu budúcnosť.

