Slavica získala prvé miesto vďaka rozvodu so správnym mužom. Zdroj: Profimedia

Narodiť sa s výnimočnou krásou je viac-menej istota, že ako žena nebudete trieť biedu. Väčšinou to znamená kariéru vo svete módy a kozmetiky, kde sa točia slušné peniaze. A najľahšie sa tam dá naraziť na superboháča, či už zo sveta športu, formuly, šoubiznisu, ktorý modelku zabezpečí aj do budúcnosti, keď krása odkvitne. Najmä ak sa to skončí svadbou. Alebo rozvodom. Slavica Ecclestone (63), ktorá je so zarobenou viac než miliardou dolárov považovaná za najbohatšiu modelku sveta, je toho dôkazom.

Bohatá päťka

Najkrajšie ženy teda zväčša nie sú chudobné, ale zase nie každá nadobudne rozprávkové bohatstvo. Predsa len modelingová kariéra netrvá večne, navyše je v nej poriadna konkurencia a vkus sa mení. Okrem krásy treba mať aj šťastie plus obchodného ducha. A ako bonus vzťah so známym chlapíkom, vďaka ktorému sa na topmodelku upriamia ďalšie milióny očí jeho fanúšikov.

Všetko toto spĺňajú modelky, ktoré sa dostali na samý vrchol rebríčka najlepšie platených krások. Na veku v ich prípade už nezáleží, veď väčšia časť z úspešnej päťky má po päťdesiatke. Predstavme si ich.