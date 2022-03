Každý film Zdeňka Svěráka a jeho syna Jana je udalosť, s ktorými však šetria. Naposledy sa herec a scenárista vrátil do svojho detstva v roku 2017, keď Tereza bola ešte Voříšková a hrala mu maminku. Po prvý raz v živote nebola za dievča! Odvtedy uplynulo päť rokov, má dve deti a v Betlehemskom svetle dostala rolu mladej krásnej lekárničky, v ktorej prebudí vášeň fotograf aktov.

Porušené zásady

Pózuje aj jej postava, takže musela donaha. Aby toho nebolo málo, režisér a producent v jednom si vymyslel, že bude skvelá propagácia, ak sa fotka v nadživotnej veľkosti použije na bilbord, ktorý sa zavesí v Prahe.

Plus scenár obsahoval niekoľko milostných scén, takže herečka porušila zásadu nevyzliekať sa pred kamerou. V tomto prípade jej to nerobilo problém. Senár bol krásny, režisér citlivý a s filmovým milencom Vojtom Kotkom kedysi chodila a dodnes sú skvelí kamaráti. Keď to ešte odsúhlasil aj manžel, priznala, že rovnako ako on bola na seba nakoniec pyšná. Na krásne ženské telo, ktoré porodilo dve deti. A Svěrákovcom je vďačná, že ju prinútili len tri mesiace po pôrode dať sa tak rýchle do formy.

Na nervy s láskou

Betlehemské svetlo je vlastne film náhradník. Zdeněk Svěrák má totiž po Troch bratoch rozpracovanú ďalšiu rozprávku. Lenže syn stále nie je spokojný so scenárom, tak navrhol, aby v medzičase natočili romantickú komédiu z jeho poviedok. Vybrali tri. Spája ich postava spisovateľa, ktorý sníva o svojich literárnych hrdinkách a zabúda na múzu, ktorú má doma. Na svoju manželku. V tom trochu nadväzuje na Vratné lahve, kde mu tiež hrala ženu Daniela Kolářová. Zohratý herecký tandem ukazuje všetky peripetie dlhoročného vzťahu, ale aj to, že keď si manželia idú trochu na nervy, neznamená to, že si na ne nelezú s láskou.

Toto je však len jedna z vrstiev scenára, ďalšie poviedky otvárajú iné témy naprieč spoločnosťou a vekovými kategóriami. Vo všetkých je Svěrákov láskavý, múdry a humorný uhol pohľadu, čo zo svetla robí rodinný film v najlepšom slova zmysle.