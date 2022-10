Jedna z našich najlepších herečiek oslávila 8. 10. okrúhliny. Anna Javorková už v prvom ročníku na vysokej škole dostávala od režisérov príležitosti ukázať talent a mohla sa pýšiť atraktívnymi rolami. Napríklad aj úlohou Aničky, do ktorej sa zamiluje Michal Dočolomanský alias Jánošík v muzikáli Na skle maľované.

Anna Javorková v muzikáli Na skle maľované hrala Jánošíkovú milú. Zdroj: Korbašová Martina

Režiséri ju milovali. Aj ako ženu. A dvaja jej zlomili srdce. Režisér Peter Opálený, s ktorým žila niekoľko rokov, sa zapozeral do herečky Sylvie Turbovej. Tá mu po čase ušla do Prahy. Anna Javorková našla lásku u režiséra Vladimíra Strniska, po svadbe sa im narodila dcéra Helena. Lenže aj Strnisko sa zapozeral do inej, do mladej východniarky, herečky Ingrid Timkovej.