Po päťdesiatke sa jej totálne zmenil život. S novým partnerom, advokátom Ľubomírom Klčom (37) si založila rodinu a dnes sa tešia z pätnásťmesačnej dcérky Ley a čerstvo aj z vnučky Lary, o ktorú sa postaral jej syn Martin. V rozhovore prezradila, ako vníma sviatok zaľúbených, ale aj poradila, ako sa vyrovnať s krachom vzťahu.

Tento rozhovor robíme do valentínskeho čísla. Uznávate sviatok zamilovaných alebo ste z tých, čo hundrú, že je to americké klišé?

Mne je úplne jedno, či je to americký alebo európsky sviatok. Sviatky sú úžasné. Je to priestor na to, aby sme si spolu posedeli, boli na seba milí, zabudli na zhon, ktorý máme počas bežných dní. My oslavujeme úplne všetko a s radosťou, láskou a nadšením. Keď teraz máme Leu a Larku, láska pre nás neznamená len tú, ktorá je medzi dospelými, ale v prvom rade detskú. Aj deti sú adresátom valentínskych darčekov.

Tie asi obdarúvate drobnosťami vo forme hračiek, vy dospelí si dávate okázalejšie dary?

Áno, Lea sladkosti ešte nejedáva, takže väčšinou je to nejaká drobnosť, milučká hračka, ktorú jej doveziem z letiska. Aj tento rok mi to vychádza tak, že akurát priletím na Valentína z Belgicka. Larka je úplné „miminko“, jej kúpim nejaké dupačky alebo tričko. My dospelí si to medzi sebou väčšinou vybavíme tak, že ženy dostanú kvety a muži nejakú srdiečkovú sladkosť. Ja milujem na letisku v Bruseli kupovať sladkosti od Pierra Marcoliniho, je to výborná čokolatierska spoločnosť. Vyrábajú kolekcie farebných čokoládových srdiečok, každé má inú chuť. Toto rada darujem.

Nie je tajomstvo, že najmä v predošlom manželstve s Fedorom Flašíkom ste nemali núdzu o luxusné dary. Stále si potrpíte na materiálne prekvapenia alebo šťastie z dcérky nevyvážia žiadne diamanty?

Tak hlavne, keď sa vám v päťdesiatke narodí dieťa, všetko vám úplne zmení. Nevycestujete len tak do Prahy alebo Budapešti na valentínsku večeru, ale viete, že si ju odbijete doma. (Smiech.) Áno, dostávala som všelijaké dary… Každá žena má rada krásne dary a ocení ich. Aj keď je mamina a má doma malé bábätko, potešia ju. Ja som od môjho partnera dostala nádherný diamantový prsteň, keď sa Lejka narodila, a každé Vianoce a narodeniny dostávam od neho nádherné šperky. Ženy, to si musíte zachovať, aj keď ste mamy, nepoľavujte v tom. Netreba sa dať zmiasť tým, že máte doma bábätko. Práve naopak. To, že ho máte, vám dáva ešte väčšiu hodnotu aj v očiach muža. A on musí oceniť, že sa staráte o bábätko a vytvárate krásnu domácnosť. Tak­že ja krásne dary očakávam vždy. (Úsmev.)