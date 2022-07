Moderátor Viktor Vincze (31) netají, že sa nevie dočkať letnej dovolenky, hoci ešte nevie, kam sa vyberie. „Už trištvrte roka máme s Adelkou v našich pracovných kalendároch vyhradený spoločný termín. Nech už skončíme kdekoľvek, bude to dobré. Zatiaľ vieme len to, že pôjdeme opäť robiť vedúcich do detského letného tábora Babylon, kam chodím od roku 1999. Keď sme sa dali s Adelkou dokopy, pridala sa a som rád. My sme vlastne spolu radi kdekoľvek. Aj keby sme mali byť v lete celý voľný čas doma alebo v práci, ako tomu bolo túto jar vďaka Let‘s Dance, ja som s mojou manželkou rád,“ hovorí Viktor Vincze.

Otázky na telo

S Adelou aj teraz, keď majú čas, brázdia Slovensko a navštevujú pri tom spolu školy. „Píšu nám, či ich neprídeme pozrieť, tak sa sa radi zastavíme. Teraz chodíme po besedách s deckami a bavíme sa s nimi o rôznych témach. Zaujíma ich všetko – tie mladšie sa pýtajú aj to, kto z nás viac prdí, a obľúbená otázka je, koľko máme rokov. Malé deti dokážu hádať od dvadsať do osemdesiat,“ smeje sa Viktor. So staršími už vedia hodiť reč aj na tému partnerstvo či ekológia. „Je to inšpiratívne, pretože často kladú aj otázky, nad ktorými sa treba naozaj zamyslieť,“ dodáva s tým, že nedávno boli v Starej Ľubovni, vo Veľkom Šariši a v Košiciach. „Sú to také výjazdové rokovania rodiny Vinzeovcov,“ dodáva s úsmevom.

Je toho veľa

Školské prostredie je pre moderátora aktuálne. „Vždy si zaspomínam na to, ako bolo v škole super, a nielen z pohľadu kolektívneho a kamarátskeho, ale aj z pohľadu učenia. Človeka robí človekom aj to, že stále niečo nové spoznáva. Aj ja sa chcem stále niečo nové učiť. Momentálne toho mám naozaj dosť,“ hovorí. Naráža na to, že je zavalený teóriou, ktorú musí dostať do hlavy v rámci svojho koníčka, ktorým je pilotovanie lietadiel.

„Pilotskú licenciu, ktorá ma oprávňuje voziť aj ľudí, už mám a lietam. Keby som si však raz chcel robiť nejaké nadstavby a v budúcnosti lietať napríklad na viacmotorovom lietadle alebo dokonca byť dopravným pilotom, potrebujem mať urobenú ďalšiu skúšku. Ide o ovládanie súboru pravidiel, ktoré platia v Európskej únii, tzv. teóriu dopravného pilota,“ hovorí moderátor s adrenalínovou záľubou, ktorý dostal do vzduchu už aj svoju manželku.

A čo obsahuje skúška z teórie, ktorá ho čaká? „Je to trinásť predmetov a 17 000 otázok od aerodynamiky cez meteorológiu až po konštrukciu lietadla. To všetko sa musím naučiť. Je to naozaj veľký rozsah učiva, ako na štátniciach,“ prezrádza Viktor, čím aktuálne popri práci a iných aktivitách prechádza.

Má z toho nervy

Pri otázke, či doma na kuchynskom stole stojí permanentne miska s vlašskými orechmi na pamäť, sa usmeje a priznáva: „Mám z toho naozaj nervy, lebo je to jedna z najnáročnejších vecí, akú som v živote robil. Je to náročné nielen pre objem informácií, ale aj pre to, ako je všetko formulované. Mám pocit, že táto skúška slúži ako také sito pilotov. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) prirodzene dbá na to, aby nerobil pilota hocikto. A kto tento psychoteror zvládne, je už potom v kokpite doma.“

Cíti sa ako školák

Viktor potrebuje doslova napchať do hlavy množstvo informácií práve v čase, keď sa vysiela vedomostná súťaž Na love. Pár týždňov sa pri nakrúcaní intenzívne stretával nielen so súťažiacimi, ktorí mali rôzne vedomosti, ale hlavne s tzv. lovcami, ktorí stoja v opozícii hráčom. Sú to naozaj tri extra hlavy s obdivuhodným rozhľadom.

Je jasné, že hodnota človeka sa nemeria jeho encyklopedickými vedomosťami, ale je fascinujúce sledovať niekoho, kto dokáže odpovedať na otázky od chémie cez históriu až po kozmonautiku.

Ako sa pri moderovaní pri lovcoch cítil? „Ako hlúpy školáčik. Tak sa podľa mňa pri nich cíti aj množstvo súťažiacich. Tí traja vedia naozaj skoro všetko, je to neuveriteľné a fascinujúce. Ľudia sa už pýtali, či lovci nemali tie otázky k dispozícii vopred. Takže áno, lovci mi nastavujú zrkadlo, ako extrémne veľa vecí neviem,“ hovorí Viktor Vincze.

Mentálne nezaspať

Má teda pocit, že by sa mal teraz zahrabať do encyklopédií a namiesto prechádzky či pozerania dobrého filmu študovať fakty všetkého druhu? „Keď vidím lovcov na obraze alebo sa s nimi stretnem, zaplaví ma chuť učiť sa a dovzdelávať. Nechcem mentálne zaspať. Je jasné, že sa nikdy nebudem cielene učiť encyklopedické informácie, ktoré na seba lepia ani neviem ako – a asi ani oni to presne nevedia –, ale je dôležité stále sa rozvíjať a zvyšovať svoju vedomostnú kapacitu v tom, čo je človeku blízke, čo ho baví. Je teraz dopĺňam vedomosti v súvislosti so spomínanou pilotskou licenciou. Hoci je to naozaj ťažké, veľmi ma to v rámci lietania motivuje. Mám akoby nový typ vzdelania,“ vysvetľuje moderátor, herec a pilot v jednej osobe.