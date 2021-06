Marianna Ďurianová s nostalgiou spomína na chvíle, keď ju v najsledovanejšej televízii nosili na rukách. Hviezdila v markizáckom spravodajstve a na spoločenských akciách bola obletovaná mužmi.

To druhé jej, samozrejme, zostalo, pretože moderátorka stále patrí medzi najatraktívnejšie tváre spomedzi našich prominentov. Ani jej profesionálnym kvalitám nič neubralo preskočenie zo Záhorskej Bystrice do verejnoprávneho RTVS. Akurát peňaženka blondínky to rozhodne pocítila…

Zachránil sa len Vilo

Cesta Ďurianovej za nižšími zárobkami sa, paradoxne, začala jej snahou mastne si prilepšiť. Písal sa január 2014, keď sa mediálnou bombou roka stala jej výpoveď v Markíze po trinástich rokoch a reči, že už je jednou nohou v konkurenčnej televízii JOJ. Za celým projektom, ktorý sa týkal aj moderátorov Paľa Bruchalu a Vila Rozborila, stál vtedajší šéf z Koliby František Borovský.



Ten otvoril peňaženku televízie pre nalákanie hviezd z cudzieho košiara tak dokorán, že skrátka nemohli odolať. Podľa vtedajších informácií im mali núkať až osemtisíc eur mesačne. Ktovie, akú horkú slinu museli preglgnúť stálice JOJ-ky, keď k nim mal pribudnúť takýto drahý „kauf“ Borovského, a to ešte s vidinou, že by im teoreticky mohli uchmatnúť ich miesta.

Lenže šéf JOJ-ky dostal padáka a na jeho miesto dosadili dovtedajšieho výkonného riaditeľa pre financie. Marcel Gregasi rýchlo zrátal dve. Šepkalo sa, že Ďurianovej, Bruchalovi aj Rozborilovi ponúkne zosekaný plat a na hviezdny zárobok mali zabudnúť. Čo presne sa za múrmi televízie udialo,nevedno, ale celý nákup markizákov išiel dostratena. Z trojlístka si miesto na Kolibe úspešne obhájil len Vilo Rozboril.

