V čase, keď sa po prvý raz prevalil krach vzťahu speváčky Moniky Bagárovej s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovovm, týždenník Sedmička prišiel s informáciou, že sú za tým nevery Macha. Monika ho síce po čase vzala na milosť, ale Muradov sa však nepoučil a koniec tohto príbehu už poznáme, ďalšiu šancu od speváčky nedostal. Dnes už majú obaja iných partnerov.



Kým Bagárová svojho nového partnera, karlovarského podnikateľa Leonarda Lekaja, po čase priznala, Makhmudovi trvalo dlhšie, kým aj on vyšiel s pravdou von a priznal vzťah s plavovláskou Sabinou Karáskovovu, známou zo show Love Island. Sabine sa dokonca dostalo tej cti, že ju vzal do rodného Uzbekistanu, kde ju mal zoznámiť so svojou matkou, čo sa napríklad Monike Bagárovej nepošťastilo.



A hoci to vyzerá, že vo vzťahu Macha a Sabiny je všetko zaliate slnkom, teraz na Muradova vyplávali šokujúce informácie, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane. Monika Bagárová môže byť napokon rada, že sa s otcom svojej dcéry Rumie rozišla. A Sabina? Tá možno ešte bude ľutovať, že sa s ním dala dokopy.