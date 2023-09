Spevák, o ktorom je známe, že roky trpí maniodepresiou, sa už neraz poďakoval za podporu svojej partnerke Vande. Tá však dodáva, že nielen ona, ale všetky jeho deti – Ema a Filip, ktoré má z manželstva s moderátorkou Soňou Müllerovou, ale i najmladší Markus zo vzťahu s ňou, mu dodávajú energiu a silu v ťažších chvíľach.

Richard oslávil 6. septembra 62 rokov a jeho partnerka v dávnejšom rozhovore pre časopis Šarm prezradila, čo Richard nemá rád a či necíti, že by sa preňho musela obetovať.

S Richardom máte spolu syna Markusa. „Potatil“ sa? Ide hudobným smerom?

Má k tomu veľmi blízko. Dnes sú u nás na „prespávačku“ traja chlapci a kým som odišla, nehrali ani futbal, ani po sebe nestrieľali, ale Markus ich učil hrať pesničky na klavíri, tak som z toho mala radosť. Ale virtuóz z neho rozhodne nebude. To, že príde z hodiny klavíra, ktorý ho baví, a potom to chce aj zahrať kamarátom, je však skvelé.

Richard sa mu iste hudobne venuje.

Áno, odmalička mu púšťal do slúchadiel rôznu hudbu od heavy metalu po Pink Floyd. Vkus má po tatinkovi, to je dobré.

Vy teda nemáte šancu zrelaxovať doma pri heavy metale…

To sa našťastie púšťa na inom poschodí. Ja tomu pracovne hovorím „rachot“.

Zvyknú si Richard a Markus spolu zahrať a zaspievať?

To nie, Markus zas nie je taký muzikálny. Ak niekto z Richardových detí zdedil muzikálnosť, je to Ema.

Vidieť, že s ňou máte dobrý vzťah.

To áno, dlho sa poznáme. Kým som žila v Paríži, často sme sa vídali.

Aj ste mali spoločné babské chvíľky, išli ste spolu na nákupy, keďže aj ona sa venuje móde?

Určite. Ema mala vždy úžasný vkus a vždy mi vedela poradiť. Ale najviac času sme spolu trávili v divadlách, na výstavách… Teraz sme spomínali, že som s ňou bola v kine na premiére prvej časti Avatara a ako sme i s Filipom videli v Paríži Jamesa Bonda, keď ho prvýkrát hral Daniel Craig. To bolo v roku 2006. Takže tak dlho to je, čo sa poznáme. Ale to mi vyčítali, že som po piatich minútach zaspala. (Smiech.) To sa mi dodnes stáva, keď ideme do kina s Markusom. Zaspím a budí ma záverečný výbuch alebo rovno odchod.

Pamätáte sa ešte na deň, keď vás Richard predstavil svojim deťom? Mali ste stres, ako vás prijmú?

Stres bol veľký, myslím, že na oboch stranách. Z prvého stretnutia s deťmi si hlavne pamätám, že som zrazu uvidela úplne novú Richardovu osobnosť – veľmi oddaného a milujúceho otca. Spolu so zoznámením s jeho maminkou Eliškou to bol veľmi dôležitý krok v našom vzťahu a ja som veľmi vďačná Eme a Filipovi, že ma medzi seba prijali a že sa nám podarilo vybudovať pekný a blízky vzťah. Najviac si vážim to, že majú veľmi pekný a intenzívny vzťah s Markusom, ktorý ich oboch miluje a vždy sa veľmi teší na Emu, keď príde z Paríža, a na Filipa, keď k nám dorazí na večeru.