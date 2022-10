Muž, vďaka ktorému niekdajšie Československo spoznalo Bambuľkine dobrodružstvá, odišiel na večnosť. Scenárista, herec a spisovateľ Peter Guldan, ktorý stál za populárnym detským seriálom zomrel. Ako prvý o tom v sobotu vo svojom spravodajstve informoval RTVS, kde Guldan dlhoročne pracoval.

Bambuľka smúti

Smutná správa sa už dostala aj k herečke Monike Haasovej, ktorá pred štyridsiatimi rokmi stvárnila hlavnú úlohu Bambuľky. "Je mi to veľmi ľúto. Bol mi ako rodina. A ako sa s pánom Guldanom pracovalo? To ja neviem posúdiť, lebo som bola malá. Ale texty boli tak písané, že išli ľahko do pamäti malého dieťaťa. Boli prirodzené a milé," uviedla pre Šarm Haasová.

A dodala: "Pri osobnom stretnutí ďaval najavo blízkosť s našou rodinou aj po rokoch … keď sme sa stretli na premiere muzikálu o Bambuľke, vyžaroval z neho optimizmus a radosť že ´Bambuľka žije po toľkých rokoch´ - alebo pri 60 výročí STV v SND a pri iných osobných stretnutiach vždy sme mali k sebe blízko," poznamenala Monika s tým, že rodine vyjadruje úprimnú sústrasť.

Peter Guldan bol autor rozprávok pre deti Bambuľka. Zdroj: Emil Vasko

Tá v legendárnom seriáli, ktorý sa vysielal od roku 1982 do roku 1984 a ponúkol dokopy 30 častí, tvorila parťáčku dedovi Jozefovi. Jemu vdýchol dušu herec Július Pántik († 80).

