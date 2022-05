Moniku Drgáňovú mali ľudia možnosť spoznať vďaka hudobnej šou The Voice, kde všetkých doslova usadila svojím hlasom ako hrom. Jeho silu predviedla aj počas premiéry muzikálu Bodyguard na bratislavskej Novej scéne, kde už dlhšie pôsobí ako herečka. Talentovanú umelkyňu počas večera zahŕňali komplimentmi, no je zvyknutá aj na presne opačné reakcie. Ako sa s nimi vyrovnáva a ako hejterov premieňa na svojich fanúšikov?

Máte za sebou úspešnú premiéru a z každej strany prichádzajú slová uznania. Ako to vnímate vy?

Ono je to stále ešte menší šok. Mám pocit, že som ešte celkom nespracovala, čo sa vlastne deje, a mám taký kŕčovitý úsmev, no veľmi sa teším. Som nadšená najmä z výkonu mojich kolegov, bolo to úžasné.

Väčšina ľudí vás pozná z The Voice a ani netušia, že ste aj muzikálová herečka. Ako ste sa k tomu dostali?

Muzikálovou herečkou som bola skôr, než som sa objavila v The Voice. Vyštudovala som konzervatórium v Bratislave a vystupovala som ako externá herečka na Novej scéne. Keď som sa presťahovala, na čas som prerušila som svoje účinkovanie, no po dvoch rokoch som sa vrátila a stala sa zo mňa internistka.

Keď ste už mali nakopnutú kariéru, prečo potom The Voice?

Odmalička som po tom túžila, bola som zvedavá, aká je tam atmosféra, a rodina ma tiež povzbudzovala. Maminka ma vždy podporovala vo všetkom, čo som robila, hlavne v spievaní a v umení, no ak išlo o takéto šou, od dvanástich ma trochu brzdila. Ja som vtedy chcela vyskúšať všetko, išla by som aj do SuperStar, no hocikde. (Smiech.) Mama však trvala na tom, že ešte nie je čas, a dnes viem, že mala pravdu. Ako tínedžerka som na to ešte nebola pripravená.

Hovoríte, že mama mala pravdu, ozaj bolo účinkovanie v šou také náročné?

Bola som síce šokovaná, ako rýchlo všetko prebieha a koľko málo má človek času, aby naskúšal aj odprezentoval pred celým Česko-Slovenskom. Bolo to stresujúce, ale bol to aj veľký adrenalín a spätne na to spomínam veľmi príjemne. Pre mňa to bola fantastická skúsenosť, získala som nových kamarátov, kontakty...

Nestúpla vám sláva do hlavy, ako sa to mnohým ľuďom v podobných šou stane?

To mi veru nehrozí, ja som skôr večný sebakritik. Nikdy nie som so sebou spokojná na sto percent. Neutápam sa v žiali ani nič podobné, len mám pocit, že je vždy čo zlepšovať. Podobne ako iní ľudia, robím veci najlepšie, ako viem, no nemám pocit, že by bol nejaký priestor na prehnané sebavedomie.

Asi tomu neprospievajú ani hejteri, ktorí sú akousi súčasťou podobných šou...

Mám s hejtom na internete skúsenosť, ale prekvapivo celkom pozitívnu. Raz sa mi stalo, že niekto na moje vystúpenie v The Voice reagoval mimoriadne negatívnym komentárom, ku ktorému som sa zhodou okolností dostala. Spomínaná pani napísala, že jačím ako koza, a mne to prišlo veľmi zábavné, tak som si dala na svoj Instagram vyjadrenie s komentárom: Sto ľudí, sto chutí, každý má právo mať svoj názor. A stala sa nevídaná vec. Z môjho hejtera sa zrazu stal môj fanúšik. Pani mi k tomu začala písať miestami až zamilované listy, ako to ona tak nemyslela, ako ma má rada a podobne. To som ozaj nečakala. S nenávisťou na internete sa treba vyrovnávať s humorom a bude dobre.

Takže sa verejnej kritiky nebojíte?

Držím sa jednej veci, a teda že od človeka, ku ktorému by som si nešla po radu, neprijmem ani kritiku. Nesnažím sa vyvyšovať, ale ak ide o takéto výkriky na sociálnych sieťach, neplánujem si to pripúšťať k srdcu. Internet je nádherné miesto, môže sa tam vyblázniť každý. (Smiech.)

Známe tváre často musia znášať kritiku, ak ide o vzhľad. Zatiaľ čo niektorým ľuďom prekáža, že pribrali, iným sa zdá, že sú príliš chudí. Stretávate sa aj vy s narážkami na svoju postavu?

Na sociálnych sieťach som sa s tým nestretla, ale bolo to súčasťou môjho života, či už na základnej škole, od známych a podobne.

A čo v práci?

Do istej miery si uvedomujem, že keby som mala iné miery, tak by som si možno mohla zahrať typologicky iné postavy. Ale tiež si treba uvedomiť, že kým tá zmena nepríde vnútorne, môže si hovoriť kto chce, čo chce, a jedine to tomu človeku ublíži. Hlavne si myslím, že daný človek si svoju nadváhu veľmi dobre uvedomuje, nemusíte ho o nej špeciálne informovať.

Okrem práce sa vám zjavne darí aj v súkromí, na premiéru vás prišiel podporiť aj priateľ. Poviete nám o ňom niečo?

Sme spolu asi rok a pol. Saminko je veľmi temperamentný, ale aj uvážlivý inteligentný človek a občas sa zastavím pri tom, že mi nastaví zrkadlo. Najradšej mám na ňom jeho úprimnosť a čistú lásku, ktorú mu každý deň vidím v očiach.