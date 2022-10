Tereza Nvotová ju do mysterióznej drámy Svetlonoc obsadila ako vôbec prvú herečku. O to väčším šokom bola pre ňu Monikina samovražda.

Mysteriózny horor Terezy Nvotovej už dostal Zlatého leoparda na význam Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne. Teraz uvidí, ako sa bude páčiť doma. Bohužiaľ, jej priateľka, s ktorou výnimočnú snímku pripravovala, sa to už nedozvie.

Posmrtné venovanie

Svoj film venovala Tereza herečke Monike Potokárovej († 27),

ktorá v novembri roku 2019 spáchala samovraždu. So snímkou totiž úzko súvisí. Ako? „Monika bola prvá herečka, ktorú sme obsadili. Písali sme pre ňu postavu Miry. Potom sme spolu s ňou asi rok hľadali hercov pre ďalšie úlohy. Rada vyberám hercov vo vzťahoch – chcem vidieť, ako spolu fungujú. Monika mi v tomto veľmi pomáhala. Keď zomrela, veľmi to otriaslo celým výrobným procesom a aj mnou osobne. Neskôr som však pochopila, že ten film musím spraviť, že to rozhodne nechcem vzdať,“ vysvetlila Nvotová pre Aktuality.sk

Predsudky na vlastnej koži

Svetlonoc sa snaží boriť mýty a konvencie týkajúce sa ženstva, či už ide o obvinenie z bosoráctva alebo moderné predsudky. Že ide o aktuálnu tému, si režisérka potvrdila, už keď film obsadzovala. Nataliu Germani jej automaticky vylúčili z kastingu, lebo čakala dieťa. Tereza však odmietla vnímať materstvo ako problém a herečke, naopak, zverila hlavnú rolu. Okrem nej sa vo filme objaví Jana Oľhová, Zuzana Konečná či Eva Mores, ktorá prevzala rolu práve po Monike.

Aj prezidentka bola zvedavá

V Svetlonoci sa objaví aj hudobníčka Iva Bittová, ktorá sporadicky prijíma i herecké príležitosti. Možno práve ona bola príčinou, že na bratislavskú premiéru prišiel do kina aj Richard Muller. Iva bola totiž kedysi jeho veľkou láskou. Na Nvotovej ďalší počin však bola zvedavá aj naša prezidentka Zuzana Čaputová a podporu mala Tereza aj v sestre Dorote.