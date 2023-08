Monika Horváthová sa o svojom snúbencovi Dominikovi, ktorý ju v januári 2022 požiadal o ruku stojac na snowboarde, vždy vyjadrovala v superlatívoch – skvelý partner, kamarát, otec a šikovný podnikateľ vo svete technológií a financií. „Svojho muža obdivujem aj kvôli tomu, že robí niečo, čo je pre mňa absolútna španielska dedina. Viem, že je v tom kapacita a ovláda jazyky…,“ povedala nám Monika v apríli na premiére seriálu Klamstvo, v ktorom zahviezdila s Tomášom Maštalírom. Spolu s partnerom svorne hovorili o tom, že klamstvo v ich vzťahu nemá miesto a dôvera je základ.

Monika Horváthová s partnerom Dominikom počas premiéry seriálu Klamstvo. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Snúbenci, ktorí spolu vychovávajú dve dievčatá, Melániu (5) a Emíliu (3), majú akčné leto – odpálili ho veľkým žúrom na španielskej Ibize bez detí a potom si dopriali výlet do Belgicka spolu s nimi. Výber destinácie podmienil aj fakt, že už roky tam žije Dominikova mama.

Pauza v natáčaní

„Keďže pôvodne som mala v tom čase intenzívne točiť seriál Mama na prenájom, plánovali sme, že Dominik vezme lietadlom dievčatá k babke na prázdniny a na druhý deň sa vráti ku mne domov. Zrušilo sa mi však pár natáčacích dní, a tak sme sa do Belgicka vybrali všetci. Strávili sme tam spolu štyri skvelé dni. S Dominikom sme potom odleteli na Slovensko a dievčatá ostali ešte s babkou. Prileteli spolu až za pár dní,“ vysvetľuje Monika rodinné „šarády“.

„Viete, moja svokra nechce byť babkou na telefón, a tak si pravidelne každý mesiac kupuje letenky a chodí za dievčatami na Slovensko. No a v auguste je tu s nami celý mesiac,“ dodáva. Nezakrýva, že im s mužom padne dobre, keď môžu niekam vybehnúť sami do mesta. Využili to aj v Belgicku. „Naše dievčatá si užívali babku a my sme zasa každý večer niekam zašli. Dominik to tam totiž pozná, žil tam dva roky.“

Čo robil dva roky v Belgicku?

Študoval tam. Keď mal totiž šestnásť, išiel na výmenný pobyt do Ameriky a medzitým jeho mama dostala prácu v Belgicku. Presťahovala sa teda. Keď Dominik skončil v Amerike, odišiel za ňou a dokončil v Belgicku strednú školu. Na vysokú školu išiel potom do Škótska... On je taký cestovateľ už od šestnástich. Na Slovensko vlastne prišiel po rokoch kvôli mne. Dovtedy bol stále niekde vo svete...

Určite neľutuje, že vymenil cudzinu za život s vami...

(smiech) Nie. Dominika poznám naozaj dlho, boli sme v jednej partii kamarátov. Chodil na Slovensko raz za tri mesiace a vždy sme čakali, že sa jedného dňa objaví s nejakou frajerkou z cudziny. Stále nám však hovoril, že cudzinku nechce. Keď žil v Rusku, povedal, že nechce Rusku, keď žil na Filipínach, nechcel ani Filipínku. Vravel, že si chce rodinu založiť na Slovensku, chce mať za ženu Slovenku. Plánoval to tak, že keď už bude zabezpečený, potom bude chcieť prísť naspäť. Nakoniec sa veci otočili a tou Slovenkou, ktorú si vybral, som bola ja...

Pamätáte si ešte, kedy prišiel zlom a pochopili ste, že už nie ste kamarátka ale tá Slovenka, kvôli ktorej sa vráti z cudziny?

Udialo sa to vtedy, keď ho varovala, že ja už budem navždy +1, a on sa aj napriek tomu nezľakol (smiech).

Do cudziny teda už Dominik nejaký piatok necestuje sám. Zažili ste spolu aj pokojnú exotiku, no Ibiza je doslova párty ostrov. Ste žúrovacie typy?

Vzniklo to tak, že naša veľmi dobrá kamarátka mala narodeniny a jej celoživotným snom bolo ísť na Ibizu. Namotala nás, aby sme išli s ňou. Úprimne, mňa nikdy nelákalo zažiť takúto dovolenku, ale povedala som si, prečo nie. Išli sme partia kamarátov a bolo to nad očakávania. Naozaj ma to prekvapilo. Aj keď nie sme diskotékové typy, nakoniec sme si to užili. Párty to bola riadna!

Z príspevkov, ktoré ste zavesili na Instagram, to vyzeralo ako z filmu Veľký Gatsby.

Áno. Zarezervovali sme si VIP vstupy, takže sme to mali naozaj vo veľkom štýle. Boli sme aj na zážitkovej večeri v známom podniku Lio, ktorý sa nachádza v prístave s nádherným výhľadom. Večeriate, sledujete ako plávajú jachty... a každý večer je tam špeciálny program, niečo ako burleska či kabaret. Je to neuveriteľná šou. Zo všetkých tých večerov ma to ako umelkyňu asi najviac zasiahlo, doslova nám z tých tanečníkov padla sánka. A čo ma prekvapilo, jeden z nich bol Slovák Matty Masura, ktorý tancoval aj pre choreografa Miňa Kereša. Tancoval tam vo vysokých opätkoch v štýle vogue. Ako sa hovorí, odpálil nám dekel (smiech). Po skončení programu sa pohyboval v dave, hovorila som si, že by som sa s ním rada pozhovárala. Vtedy som ale nevedela, že je to Slovák. Povedala mi to až kamarátka na druhý deň pri raňajkách. Hneď som mu napísala na Instagrame, aká som hrdá na to, že v takomto vyhľadávanom podniku na úrovni tancuje aj takýto šikovný Slovák. Odpísal mi. Keď sme komunikovali, bola som zvedavá, ako funguje zákulisie takéhoto programu...

Stáva sa, že rodičia si spolu vyrazia, ale už na druhý deň s výčitkou rozmýšľajú, čo asi robia ich deti. Dokázali ste sa odstrihnúť?

Na Ibize sme boli tri páry a všetko rodičia. Keď si niekto pri raňajkách vzdychol, ako mu chýbajú deti, podržali sme sa vždy navzájom. Ale my s Dominikom sme zvyknutí, že deti sú s babkami a zvládajú to perfektne. Dokonca aj teraz, keď sme odchádzali z Belgicka a lúčili sme sa s dievčatami, mladšia Emília plakala za babkou, ktorá nás viezla na letisko. „Nechoď preč,“ žialila. Mňa to samozrejme dojímalo, že ich tam nechávame, ale vedela som, že sú v dobrých rukách. V septembri ideme do New Yorku, kde sa vydáva Dominikova sesternica, na desať dní. Som rada, že sme si to teraz v lete odskúšali s jednou babkou a v septembri budú tu na Slovensku s druhou babkou, mojou mamou. Verím, že to všetci prežijeme (smiech).

Odhalili ste na Ibize, kde ste boli dlhšie sami, navyše v odviazanom prostredí, nejaký nový rozmer vo vašom vzťahu?

Dominik sa pred pár rokmi pridal do môjho života v čase, keď už som mala polročnú dcéru, takže sme vlastne preskočili fázu randenia. Od začiatku z nás bola rodina a málokedy sa nám podarilo byť niekde osamote. Na Ibize to bolo veľmi intenzívne. Môj muž mi povedal: „Ja som sa do teba zasa zaľúbil.“

Nečudo. Najdôležitejšie je síce vnútro človeka, ale aj váš „obal“ je atraktívny. Stačí pohľad na vašu fotku z Instagramu z Ibizy v sieťovanom tričku s rukou hore...

Veľa ľudí mi hovorí, že som inšpirácia čo sa týka obliekania a aj ma to baví, sledujem trendy. Rada sa pekne oblečiem a som rada, ak môžem inšpirovať iné ženy. Nie je to, samozrejme, všetko z mojej hlavy, aj ja sa nechávam inšpirovať inými ženami. Už len kvôli tomu mám rada Instagram, že si tam nájde každý, čo má rád. Ja svoj profil však veľmi ”neživím”, nie je na to čas.

Z vášho letného času veľa odkrojilo intenzívne nakrúcanie seriálu Mama na prenájom. Ako sa vám páči vaša postava Lucie, ktorá sa po rokoch zjavila v živote svojho muža a dcéry, ktorých opustila?

O Lucii vieme už celu sériu. Myslím, že každý očakával, že sa raz objaví. Do seriálu ma zavolali, keď som bola na konci nakrúcania Klamstva. Povedala som si, prečo nie, je to ďalší úspešný projekt. Je to, samozrejme, úplne iný druh práce ako v Klamstve, kde som mala za deň maximálne osem obrazov a od začiatku som poznala celý scenár aj osud mojej Laury. Teraz je to denný seriál so šialeným tempom, takže to bola pre mňa studená sprcha. Stáva sa, že mám nepretržite aj dvanásť obrazov. Niekedy sa nestihnete poriadne prezliecť a už musíte byť na pľaci (smiech). Navyše na začiatku neviete, ako dopadne osud postavy a tomu sa musí prispôsobiť aj štýl herectva. Je to celé rýchle, ale zvyknete si aj vďaka úžasnému kolektívu – hercom aj štábu. Nikdy som tiež zatiaľ nemala zlú skúsenosť s režisérmi, tak som rada, že je to tak aj tentoraz. A čo sa týka postavy mojej Lucie, prichádza so zlou karmou a musí si obhájiť, čo urobila. Najmä pred divákmi. Budú momenty, keď si budete myslieť, že je to zákerná mrcha, ale ona len hľadá svoje šťastie, snaží sa napraviť svoje chyby a neberie ohľad na iných.

Monika Horváthová hrá v seriáli Mama na prenájom biologickú matku malej Hanky, ktorú pred rokmi opustila. Zdroj: TV Markíza

Priam sa pýta otázka, či si viete predstaviť, že by ste opustili svoje deti. Samozrejme, ako sa hovorí: „Nekritizuj, pokým nechodíš v niečích topánkach aspoň tri dni...“

Neviem si predstaviť, že by som to urobila dobrovoľne. Nikdy. Je hrozné, čo poviem, ale keby prišlo k vojne a musela by som ich poslať preč, aby som ich zachránila, je asi jediný dôvod, prečo by som opustila svoje deti. Ak by išlo o ich život a bezpečnosť, nemala by som na výber. Popravde, pre mňa ako pre mamu dvoch detí je veľmi ťažké obhajovať moju seriálovú Luciu. Na druhej strane, Lucia si vie krásne vybudovať vzťah s dcérou Hankou. S Lariskou Mižigar, ktorá ju hrá, sa mi funguje výborne, je šikovná, chváli ju aj jej koučka Dada, ktorá je s ňou na pľaci, keď jej treba pomôcť. Predsa len, je to osemročné dieťa, ktoré musí zvládnuť niekedy aj desať obrazov denne. Funguje nám to spolu dobre možno práve preto, že mám doma také dve malé žabky ako je ona.

Viem, že si najviac užijete večeru so snúbencom, ale keby ste si mali vybrať medzi seriálovými partnermi Tomášom Maštalírom a Adamom Bardym, s kým by ste šli?

S oboma, s každým si mám čo povedať. Ale s Tomášom iba pod podmienkou, že mi nebude nalievať víno. (smiech). (V seriáli Klamstvo jej Tomáš Maštalír alias chirurg Andrej Rosický do vína nalial omamnú látku, pozn.red.)

