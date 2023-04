Monika Horváthová už pár týždňov vstupuje do našich obývačiek ako seriálová Laura Kalasová. Odvážna stredoškolská profesorka, ktorú nadrogoval a znásilnil známy chirurg, má za sebou aj nepríjemný rozchod, keď ju po desiatich rokoch bez vysvetlenia opustil priateľ. Ukázalo sa, že ju podvádzal s jej sestrou… Skrátka, seriál Klamstvo je nabitý nečakanými zvratmi, aké prináša život, a celou škálou emócií. Tie Laurine nie sú zvlášť pozitívne.

V súkromí je však herečka šťastná s mužom, ktorého nazýva spriaznenou dušou a darom. Klamať pri ňom nepotrebuje. Obaja pôsobia veľmi spokojne a harmonicky, pri našom stretnutí sa miestami mimovoľne držia za ruky.

Pýta sa, ako sa má

„My si s Dominikom veľmi zakladáme na dôvere. Veľmi si vážim náš vzťah práve preto, že si môžeme povedať veci na rovinu, vieme sa pozhovárať o všetkom. Ak deň prinesie nejaký problém a vidíme jeden na druhom, že nás niečo trápi, tak to neignorujeme,“ hovorí Monika. „Som veľmi rada, že môj muž sa ma každý deň spýta, ako sa mám, a vidím, že ho to naozaj zaujíma. Takže, či sa mám dobre, alebo zle, hovorím mu pravdu. A to sa teraz snažíme učiť aj naše dievčatá. Mladšia Emília má len dva roky, takže neviem, či vníma, že klame alebo neklame, ale na staršej štvorročnej Melánii už vidím, že sa jej v hlave rodí ako taký chrobáčik,“ smeje sa.

Za výmysly na ňu nekričí. „Zvolila som postup, že chcem zistiť dôvod, prečo ma klame, a vysvetliť jej, prečo je dôležité, aby mi povedala pravdu. Chcem, aby vedela, že som tu pre ňu a vždy mi môže všetko povedať. Jasné, že sa ma veľakrát spýta: Maminka, a nebudeš na mňa kričať, keď ti to poviem? A ja jej sľubujem: Nie, nebudem. To sú tie momenty, ktoré si veľmi vážim, lebo vidím, že vtedy sa buduje dôvera. A že dnes je to možno dôvera medzi matkou a dcérou, ale v budúcnosti to bude pre ňu budovanie dôvery v spoločnosti.“

Do osemnástich doma

Herečka hovorí, že s ňou rodičia nemali problém. „Mamina vraví, že som nebola klamárka. Sama viem, že som sa klamstva bála ako čert kríža, lebo mama vždy vedela, keď som nehovorila pravdu. Neviem, ako to robila. Možno som nebola v detstve taká dobrá herečka,“ smeje sa. „Pre mňa bolo vždy omnoho horšie, keď sa niečo prevalilo, tak som to ani neriskovala. Nikdy som neutiekla z domu ani som neblicovala v škole. Rodičia mi povedali, že do osemnástich nevytiahnem päty z domu a tak to aj bolo,“ dodáva usmievajúc sa na svoju mamu, ktorá stojí obďaleč. Keď sa pýtame, ako to u dcéry docielila, dlho nerozmýšľa: „Monika bola poslušné dieťa, dala si povedať. Nebola náročná, bola veľmi skromná. Boli, samozrejme, aj chvíľky, keď mi vyčítala, prečo som ju nepustila na diskotéku, keď jej spolužiačky chodia. Povedala som jej: Ty si príliš pekná na to, aby sa ti niečo stalo. Veľmi sme sa s manželom o ňu báli.“ Monika na to reaguje: „Dnes to chápem, ale úplne to zrejme precítim, až keď budú moje dievčatá veľké.“

Monika Horváthová s rodičmi. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Boli dlho kamaráti

Využívame prítomnosť snúbenca Dominika a pýtame sa ho, aká dôležitá je pre neho dôvera medzi partnermi. „To je najdôležitejšie, to je základ vzťahu. Keď v ňom nebude dôvera, nemôže fungovať.“ Monika reaguje: „My si na tom naozaj veľmi zakladáme. A dúfam, že nám to vydrží. Ja som mala dôveru v Dominikovi ešte skôr, ako sme sa dali dokopy. Predtým sme totiž boli dlhoroční kamaráti. Mnoho ľudí aj odborníkov hovorí, že ak sa niečo zrodí na priateľstve, tak je to pevné. „Áno, lebo priateľov si vyberáme,“ hovorí Dominik a pozrie sa na Moniku, ktorá dodáva: „Chemické záležitosti možno časom opadnú, ale mať pri sebe človeka, s ktorým si môžete každý deň sadnúť a povedať si veci, ktoré si s inými nepoviete, to je to najviac. Priateľská chémia môže byť skrátka večná, partnerská môže vyprchať...“

Niekomu vyhovuje, keď je partner z celkom inej profesie, inému nie. Monika a Dominik sú z iných profesijných svetov a akceptujú to. Keď herečkin snúbenec povie, že podniká vo svete technológií a financií, ona reaguje: „Našťastie… Môjho muža obdivujem aj kvôli tomu, že robí niečo, čo je pre mňa absolútna španielska dedina. Viem, že je v tom kapacita. Ovláda jazyky… skrátka, ja ani zďaleka neviem toľko, čo vie on. A pri všetkej skromnosti si myslím, že aj Dominik má zasa smerom ku mne obdiv za to, čo viem. Často mi hovorí: Ako toto dokážeš zahrať? Ako je to možné? Alebo keď sa so mnou učí, číta mi doma texty, pýta sa: To ako si sa tak rýchlo naučila?“