Dvojica si toto leto dopriala výlet do Nórska. Stihli to otočiť tam aj späť napriek zúriacej koronakríze a nepriazni cestovania.

Herečka a tanečník si zacestovali do nádherného Nórska bez svojich detí, venovali sa len jeden druhému a obdivovali prírodu. Prešli krajinou úctyhodných 3 500 kilometrov.

Monika Hilmerová sa na sociálnej sieti pochválila fanúšikom unikátnymi zábermi - napríklad ako sedí na ohromnej skale, ktorá sa volá Trolí jazyk (Trolltunga) a pod ňou je sedemstometrová priepasť a výhľad na nádherné jazero. Cesta tam a späť spolu s túrou trvala 14 hodín, ale stálo to vraj za námahu. (Foto vo otogalérii)

Zaujímavé video natočili na pláži. "Keď chcete nájsť ľudoprázdnu pláž ukrytú za vysokými horami, ktorá sa vám zrazu objaví v celej majestátnosti akonáhle prejdete cez chrbát jedného zo štítov, tak vám odporúčam prekrásnu pláž Bunesstranda v Nórsku za severným polárnym kruhom. Nikde ani človiečika, široko ďaleko len divoká príroda," napísala herečka k videu.

Hoci nebolo zďaleka horúco, skôr naopak, herečka si neodpustila kúpanie. Vykúpala sa medzi ľadovými kryhami a tešila sa, že sa premohla. "Voda taká, že pri vychádzaní z jazera som strácala cit v nohách až som necítila kamene po ktorých som šliapala von a nohy sa mi rozmrazovali ešte zopár minút, ale pocit z toho celého bol fantastický! Pred 12 rokmi som bola v Nórsku s otcom a vtedy si tam takto zaplával on, na čo som ale ja nemala odvahu. Tak som to teraz konečne dala aj ja a bol to mega zážitok!", podelila sa na sociálnej sieti s emóciami. No, ukazuje sa, že hviezda Oteckov naozaj nie je žiadna bábovka.

Pláž Hauklandstranda - vo vode sa vykúpali len Monika s Jarom: "Mali sme husiu kožu a po pláži prešli len dvaja zaľúbenci, aj to boli naobliekaní v mikinách."

