Monika Haasová ako päťročné copaté dievčatko hviezdila v seriáli Bambuľkine dobrodružstvá z roku 1982. Herečka je už trojnásobnou mamou a na “bambuľkovské časy” má nielen milé, ale aj nepríjemné spomienky.

Monika ako Bambuľka získala veľkú popularitu. Zdroj: archív

Ako si spomínate na obdobie, keď ste nakrúcali Bambuľku?

Na konkurz vtedy prišlo okolo tristo detí. Poslali nám noty, podľa ktorých sme sa mali naučiť pesničku. Mama ju natočila na ruský magnetofón a ten u nás išiel od rána do večera. Keď som dostala rolu Bambuľky, musela som sa naučiť tri či štyri hrubé scenáre textov. Mama mi ich čítala pred spaním a na druhý deň som všetko vedela. Ráno pre mňa prišlo auto a išla som do “práce” (smiech). Tam ma čakal veľký štáb, všetci boli ku mne dobrí a ja som preto mala vždy dobrú náladu. Vraveli o mne, že som bola disciplinovaná a myslím, že táto vlastnosť u mňa zotrváva.

Monika brala Júliusa Pántika ako svojho tretieho dedka. Zdroj: archív

Deda Jozefa, ktorý sa o Bambuľku staral, stvárňoval uznávaný umelec Július Pántik. Aký bol na pľaci?

Bol pre mňa ako tretí dedko. Počkala som, kým sa oholí, doraňajkuje a išlo sa robiť. Prekrývala sa mi rozprávka s realitou. Prídete do jeho domu a potom idete do maskérne a odvtedy hráte, ale medzitým sa rozprávate. Mali sme sa radi a určite to aj bolo vidieť. Mal ženu Jolanku, ktorá mu piekla a varila, takže na rozdiel od seriálu, v súkromí nebol sám. Neskôr sme spolu skúšali v národnom divadle, keď som ako šestnásťročná hrala v inscenácii Kým kohút nezaspieva. Po rokoch som sa stretla aj so seriálovým kameramanom Lacom Krausom, scenáristom Petrom Guldanom, režisérom Jurajom Lihositom. Chceli robiť aj pokračovanie Bambuľky, ale napokon k tomu nedošlo.

