Monika Beňová žije v dome v bratislavskej Vrakuni už roky. Dom poskytuje dostatok priestoru ale nie sú tu "hluché" miesta, ktoré by neplnili svoj účel. Je to naozaj moderné bývanie, z ktorého nekričí okázalý gýč, ako to občas býva u ľudí, ktorí nemajú hlboko do vrecka. Zariadenie interiéru je nadčasové, jednotlivé kúsky či už nábytku alebo dekorácií sú starostlivo vyberané tak, aby ladili.

Spokojná mamina dospelého syna a malej dcéry skrátka nemá problém ukázať ako žije a čím sa obklopuje.

Keď zverejnila záber, na ktorom dcérka Lea pozerá rozprávku, kým ona s partnerom Ľubomírom Klčom raňajkuje, odhalila parádny farebný koberec, ktorý takto v plnej kráse ešte neukázala. Fanúšička okamžite zareagovala a opýtala sa, kde ho kúpila. Nuž, za týmto teda treba cestovať do zahraničia...

