Monika Beňová priviedla 1. novembra na svet dcéru Leu. Spokojná politička už stihla osláviť s partnerom, advokátom Ľubomírom Klčom (36), jej týždňové narodeniny a odskočiť si na hodinu ku kaderníkovi. Čerstvý otecko zatiaľ postrážil aj navaril. Cesta k bábätku však nebola priamočiara. Budúcu mamičku raz poslali z pôrodnice na pár dní domov a potom sa musela vyrovnať s tým, že nerodí podľa plánu.

Keby ste mali piatimi slovami vyjadriť váš momentálny životný pocit, ktoré by ste si vybrali?

- Šťastná, milujúca, spokojná, naplnená a nadšená.

Rodili ste cisárskym rezom. Aký je to pocit, keď prebieha operácia, keď žena vlastne nevie nič ovplyvniť? Je to čakanie na to, ako šikovne pracujú lekári...

- Nebolo to úplne v pláne, mala som dobré vyhliadky aj na prirodzený pôrod, pár dní predtým sme to preberali s pôrodníkom. Lenže viete, ako sa hovorí, človek si robí plány a boh sa usmieva. Takže v nedeľu ráno som mala zlé krvné výsledky aj vysoký tlak, a tak o 7:20 padlo rozhodnutie, že to „ukončíme“, čo mimochodom znie dosť desivo, ale znamená to sekciu.

Stihla som ešte zavolať domov a Ľubo priletel, o 7:56 bol v pôrodnici a išli sme „na to“. Vôbec mi neprekážalo, že pôrod nevidím, Leuškin tatino mi ho opisoval a aj z toho som bola slabá :-). No a o 8:26 to bolo. Zamraučala a bola tu. Najlepšia rada je, nemiešajme sa lekárom do ich práce, vedia, čo majú robiť, lepšie ako my, premotivovaní rodičia, tzv. internetoví odborníci. Pokračovanie na nasledujúcej strane.