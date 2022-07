Po konci tanečnej šou Let´s Dance nám obľúbená herečka Zuzana Kubovčíková Šebová priznala, že jej síce celá šou vrátane náročných tréningov chýba, no teší sa na to, že konečne sa môže viac venovať rodine. Skĺbiť starostlivosť o dvoch malých synčekov popri vyťaženosti jej a jej manžela, herca Michala Kubovčíka, nebolo jednoduché. Preto netajila, že chce viac času tráviť so svojimi mužmi. V tom jej pomôže, aj keď asi nie v tom príjemnom zmysle, ukončenie výroby seriálu Horná Dolná.

Iste vám bude po toľkých rokoch chýbať…

Horná Dolná bude mať v našich srdciach navždy veľmi silné miesto tým, že bola špecifická žánrom, našou hereckou zostavou a najmä prekrásnym prostredím a obyvateľmi dedinky Nová Lehota. Točili sme ho neuveriteľných osem rokov, takže je to zároveň aj môj najdlhší projekt.