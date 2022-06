Český film Prezidentka, ktorý sa začal nakrúcať ešte v čase, keď sme nechyrovali o tom, že by do najvyššieho úradu na Slovensku zasadla žena, mal už premiéru v Čechách. Teraz prišiel aj na Slovensko.

Romantický príbeh je o Kateřine Čechovej, prvej českej prezidentke, ktorú si zahrala známa česká herečka Aňa Geislerová. Rozvedená matka dospelej dcéry - študentky je zahltená prácou a chce si oddýchnuť. Napadne jej by vyšla do ulíc inkognito. Vezme si parochňu a v dokonalom preoblečení sa v noci vytratí z hradu. Zoznámi sa so sochárom Petrom, ktorého hrá Ondřej Vetchý. Zamilujú sa do seba, spočiatku nemá Peter potuchy, kto je. Trávia spolu čas a keď sa prevalí, že prezidentka behá po večeroch vonku bez ochranky, vzťah ukončí. Samozrejme, že príbeh dopadne dobre a láska dostane zelenú.

POZRITE SA, KTO SI PRIŠIEL POZRIEŤ FILM. FOTO VO FOTOGALÉRII.