Zmenilo sa prekročením šesťdesiatky niečo v jej živote? „Určite sa mi zmenilo nastavenie v zmýšľaní, pretože som si uvedomila, že toto je vek, keď sa musím opäť poriadne nadýchnuť a ešte pridať. A aj chcem vzhľadom na to, že mám rodičov, o ktorých sa treba starať, očakávam raz vnúčatá a chcem si ešte užiť život,“ priznala Šarmu presne pred rokom, keď jubileum označila hlavne za novú životnú etapu, keď treba pristupovať k životu s väčšou úctou, lebo nie je naveky.

„Potrebujem silu a energiu, a teda musím pre to niečo urobiť. Ešte viac sa o seba starať, vylepšiť svoje návyky, rozvíjať sociálne kontakty, upevniť si väzby s ľuďmi, na ktorých sa môžem spoľahnúť,“ plánovala si a svoje predsavzatia evidentne dodržala.

Svoje roky Soňa zbytočne nedramatizuje, ale priznáva, že už ju kadečo pobolieva, preto svojmu telu pomáha aj odbornou starostlivosťou. „Ja vek neriešim. To, že ma ľudia vnímajú ako vizuálny vzor, že pôsobím veľmi mladistvo, je síce príjemné, ale nie až také podstatné. Človek sa zaoberá dôležitejšími vecami, napríklad tým, aby ho ráno nič nebolelo alebo aspoň bolelo čo najmenej. Preto som začala chodiť na fyzioterapeutické cvičenie, volá sa to DNS – dynamická neuromuskulárna stabilizácia. Je to o tom, aby som mala väčšiu mobilitu tela, bola pružnejšia, a viac-menej ma to motivuje k ďalšiemu cvičeniu. Dokonca si myslím, že v tomto veku je najdôležitejšia strava a cvičenie. Jedlo také, aby chutilo, ale aby bolo výživné, žiaden balast. A akákoľvek forma cieleného pohybu, ktorá vyhovuje človeku vzhľadom na jeho zdravotný stav či prípadné ťažkosti.“