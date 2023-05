Hviezda RTVS Simona Simanová vlani posilnila moderátorský tím hlavných televíznych Správ. S kolegom Viliamom Stankayom vytvorila dvojicu po tom, čo sa bývalé vedenie telerozhlasu zrušilo pôvodný formát jedného hlásateľa v štúdiu.

Simanová, ktorá v brandži zarezáva už šestnásty rok, na prvé výročie svojho kariérneho postupu Šarmu odhalila vtipné, no niekedy aj dramatické zákulisie svojho džobu.

Ako po roku hodnotíte moderovanie vo dvojici?

Je to príjemnejšie a profesionálnejšie, pretože si texty si vieme rozdeliť a obsahovo lepšie spracovať. Myslím si, že aj pre divákov je to atraktívnejšie, keď vidia dvojicu, ako jedného človeka pri pultíku. Interakcia medzi dvomi moderátormi je pre divákov osviežením. Je trendom nielen u nás, ale aj vo svete.

Občas sa udejú aj nechcené trapasy. Čo vám utkvelo v pamäti?

(Smiech.) Ja som doteraz, našťastie, trapas nemala. Ale stať sa môže hocičo. Napríklad sa nám v štúdiu zrazili kamery, zrazu takmer spadlo upevnené svetlo a všetci sa začali smiať a riešili to. Ale v momente, keď naskočila červená a bola som v obraze, musela som sa okamžite sústrediť a tváriť, že sa nič nedeje… Lenže to svetlo sa tam v priestore hýbalo, a čakala som, či spadne alebo sa udrží… Občas vás sekunda delí od smiechu alebo od sĺz… Ale ak ste profesionál, ustojíte to a mne sa to zatiaľ darí. Mám to tak, že sa dokážem naplno sústrediť a sa snažím dať divákom v správach 110 %. Či mám dobrý deň alebo sa niečo deje, či som oddýchnutá alebo som bola celú noc hore pri dieťati s horúčkami, nikdy to nedám na sebe vidieť. To isté platí pri eventoch. Moderátor musí byť perfektne pripravený a musí mať iskru. Tá energia musí preniesť jednoducho na ľudí, či už ste s nimi naživo alebo aj cez obrazovku. To sa nedá oklamať. A keď niečo robíte s láskou, tak to je vidno. Ja túto prácu milujem a som šťastná a vďačná, že môžem robiť to, čo ma baví.

Nuž, živé vysielanie má svoje úskalia...

Je to čaro živého vysielania. V poslednom čase sú správy plné ťažkých tém, najprv pandémia, teraz vojenský konflikt, do toho inflácia. Ľuďom sa vôbec nežije ľahko… My ako moderátori a vôbec celý tím spravodajstva, celý deň s tými témami žijeme. V štúdiu, kde sa vysielajú správy, sa nám to snažia spríjmeniť a aspoň trochu odľahčiť kameramani aj celý štáb. Občas tam vzniknú vtipné situácie. Napríklad jeden môj kolega sa zrazu objavil v obraze s mikrofónom v ruke, do pol pása vyzlečený v studenej vode. Vždy predtým pôsobil vážne a seriózne… Všetci doslova vybuchli od smiechu, ale ja som nemohla, bola som predsa v obraze.

Veľkou témou pri hlavnom spravodajstve je obliekanie. Stane sa aj vám, že si sadnete do štúdia v šortkách a hore máte na sebe sako?

Nie, nikdy. Toto robia skôr šporťáci, ale my, tým, že pred hlavnými správami, máme krátke správy, ktoré zahlasujeme v stoji a je nám vidno celé postavy, tak musíme byť vždy od hlavy po päty oblečení slušne. (Úsmev.)

