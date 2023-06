Jana Majeská, ktorá je dlhoročnou tvárou RTVS, v máji oslávila okrúhle jubileum. V rozhovore nám prezradila, ako vstúpila do novej životnej dekády a ako vníma novú cifru na začiatku svojho veku. Spolu s dcérami Biankou (15) a Ninou (10) tvoria po rozpade manželstva silnú trojku.

Máte za sebou turbulentné obdobie, pred rokom vám zomrel otec. Ako ste to zvládli?

Odkiaľ začať, ani neviem. Každý rok je svojím spôsobom turbulentný. Dôležité je, ako sa nastavíme. Zmenu pociťujem a vidím najmä pri mojich milovaných dcérach. Staršia sa dostala na strednú školu a mladšia dcéra zase na prvý stupeň základnej školy. Teším sa z úplných maličkostí všedných dní. Aj z toho, že sa má mama dobre a všetko zvláda aj po smrti môjho ocina. Zomrel v marci minulého roka. Boli sme si veľmi blízki. Osud to zariadil tak, že boli práve jarné prázdniny, keď sme vycestovali za rodičmi do Tatier. Som najmladšia, mám ešte dvoch starších bratov a otec nás opustil presne po týždni, čo sme u nich strávili celé prázdniny. Celý týždeň sme si spolu užili, deti chodili lyžovať a ja som vďačná, že som pri ňom bola až do konca a že som ho vyprevadila, hoci som netušila, že sú to jeho posledné chvíle…

Sama s dcérami ›››