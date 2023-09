JOJ 24 pred voľbami, ktoré sa uskutočnia 30. septembra 2023, odvysielala päť politických debát, ktoré viedla ostrieľaná Jana Krescanko Dibáková. Do posledných dvoch veľkých predvolebných diskusií boli pozvaní lídri strán. V stredu sa predstavili preferenčne slabšie strany – ich lídri Boris Kollár, Igor Matovič, Andrej Danko, Milan Uhrík a Milan Majerský, a vo štvrtok boli účastníkmi diskusie lídri silnejších strán – Robert Fico, Michal Šimečka, Peter Pellegrini a Richard Sulík.

Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, každá diskusia trvala vyše dvoch hodín. A kým politici za stolíkmi sedeli na barových stoličkách, Dibáková si to zakaždým musela odstáť. A v lodičkách! Len dámy, ktoré pravidelne nosia vysoké podpätky, si vedia predstaviť, aké utrpenie nám ženám vedia spôsobiť. A odstáť si v nich cez dve hodiny, to už naozaj nie je žiadna zábava!

Nemohla sa ukryť ›››