Moderátorka patrí už rok k výrazným tváram spravodajského kanála TV JOJ. Hoci sa pohybuje v televíznom prostredí už pomerne dlho, stále vraj ostáva vo svojej podstate introvertkou. To jej však nebráni v tom, aby otvorene hovorila o témach, ktoré ťažia veľa žien, aj o tom, čo jej pomohlo nájsť vlastnú cestu k sebavedomiu a spokojnejšiemu životu.

Asi každej žene na sebe niečo vadí, aj keby o nej okolie hovorilo, že je dokonalá. Mali ste potrebu na sebe niečo meniť?

Postupne sa to vyvíjalo v čase. Narodila som sa v roku 1989, a keď som vyrastala, v módnych časopisoch boli extrémne štíhle modelky, dokonalá krása bola bez gramu tuku. Mať zadok, prsia a boky bolo niečo nemysliteľné, takže vtedy to moja detská dušička prežívala a kritizovala som sa. Dievčatá boli zranené, keď nevyzerali ako krásne ženy v televízii či novinách. V tínedžerskom veku sa už chcete páčiť chlapcom a porovnávate sa so spolužiačkami. Niektoré veci som preto znášala horšie. Ja som totiž nikdy nebola vychudnutá. Dokonca aj keď som mala 50 kíl a miery 90 — 60 — 90, nebola som štíhla, jednoducho nemám taký typ postavy a nikdy mať nebudem. Raz som si však povedala, že kto by ma mal mať rád, ak nie ja sama.

Nechce sa nám veriť, že ste boli natoľko vyspelá v takom kritickom veku.

Rodičia ma viedli k tomu, aby som sa mala rada, aby som sa spoliehala hlavne sama na seba. Rozmýšľala som nad tým, až som sa nakoniec so sebou akoby zmierila. Vždy si hovorím: „V tejto chvíli som najlepšia verzia seba samej.“ Na vzhľade človeka sa môžu odzrkadľovať rôzne problémy, fyzické aj psychické. Tak som si povedala, že nikto nevie, čo a ako prežívam, prečo by som sa mala trápiť tým, čo si o mne myslia? Ja musím byť spokojná sama so sebou a byť si vedomá, čo sa deje s mojím telom v danej chvíli. Dokážem totiž schudnúť, ale aj pribrať 20 kíl, pretože mám hormonálne problémy. Keď beriem hormonálne lieky, môžem sa aj rozkrájať, je problém zastabilizovať váhu. Neviem si predstaviť, že by som sa mala ubíjať ešte tým, ako sa na mňa bude pozerať okolie, keď priberiem. To by som si nevedela ani vychutnať voľný čas, pretože by som stále riešila iných. Samozrejme, mať sa rada taká, aká som, neznamená opustiť sa. Človek má na sebe pracovať a aj skúšať niečo robiť, no nie tak, aby ho to stálo mentálne zdravie.

Naučili ste sa mať rada, ale ako vravíte, skúšate, či sa nedá kolísanie váhy ovplyvniť. Skúšali ste aj diéty?

Skôr verím vyštudovaným lekárom a výživovým poradcom, akoby som si mala hľadať na internete nejaké jedálničky. Samozrejme, mám odborníkov, s ktorými konzultujem, ako mám fungovať, pomáhajú mi aspoň sa zastabilizovať. Keďže to u mňa závisí od hormonálnej rovnováhy, niekedy to ide pomalšie, inokedy rýchlejšie. Chápem, že je to beh na dlhú trať, a nesmiem sa psychicky opustiť. Viem, že horšie obdobie vždy prejde a zasa bude lepšie. Rýchle diéty určite nedržím, to som možno skúšala v tínedžerskom veku, dnes je to o celkovej životospráve. Do veľkej miery ma však limituje aj to, že mám histamínovú intoleranciu, musím si starostlivo vyberať potraviny. Keď si histamín neustrážim, rozhodí mi to organizmus.

Chvalabohu, že sme všetci rôzni. Kým jeden má oči pre vychudnutý zovňajšok, inému sa páči žena krv a mlieko. Mali ste však partnera, ktorý by vám povedal tvrdo: „Lenka, mohla by si schudnúť?“

Nie, takých partnerov som našťastie nemala a neprajem to žiadnej žene, pretože to môže narušiť jej sebavedomie. Moji partneri ma prijali takú, aká som, a páčila som sa im taká, aká som. Mám šťastie, že si ma vyberajú muži, ktorí majú prirodzene radšej ženy krv a mlieko.

Keď sa pozeráte na seba do zrkadla, čo máte na sebe najradšej?

Pleť. Zdedila som dobré gény po mamine. Moja najväčšia starostlivosť o pokožku je tá, že sa odmaľujem a umyjem vodou. A keďže som pleť nikdy nerozmaznávala, nemusím ju dnes ani prehnane­ krémovať, vlastne žiadne krémy nepoužívam. A hoci sa rada nalíčim, väčšinou chodím nenamaľovaná. Dokonca aj na obraze pred kamerou som prirodzená, len ma prepudrujú. Treba však povedať, že mám vytetovanú linku na očiach a umelé riasy.