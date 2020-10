Ako vám a vašej rodine zasiahla do života pandémia koronavírusu?

Otvorene poviem, že sme sa asi ako každý na začiatku zľakli. Už sa nebojíme, manžel napriek svojmu ochoreniu a zrejme aj väčšiemu riziku neprestal so mnou spoločne žiť. Poznáme množstvo ľudí, ktorí vírus prekonali, rovnako aj tých, ktorých mimoriadne potrápil. Stále počúvame, že najrizikovejší sú ľudia, ktorí majú ďalšie iné ochorenia, my ostatní sa máme chrániť a zvyšovať si imunitu. Takže pridávame si viac vitamínov, chodíme rovnako ako pred pandémiou na prechádzky a rovnako si umývame ruky. Nedávno sme si robili prieskum na pánskych a dámskych toaletách. Z desiatich mužov si po malej potrebe asi tak tretina umyje ruky, u žien polovica. Čo nás, preboha, učia naši rodičia, akým sú príkladom, keď vidíte, že polovica populácie tieto návyky nemá? Potom sa ťažko bojuje s koronou či inými vírusmi. Zhrniem to teda takto: u nás sa prakticky nič nezmenilo. Žijeme život naplno a držíme sa myšlienky indického mysliteľa Gándhího: „Život nie je o tom, aby sme čakali na búrku, ale o tom, aby sme sa naučili tancovať medzi kvapkami.“ Vírusy tu boli, sú aj budú, len sa s nimi treba naučiť žiť. Nedajme sa už strašiť.

Prešporský bál v bratislavskej Redute. Na snímke Iveta Malachovská a Martin Malachovský. Zdroj: EMIL VAŠKO

So sklerózou multiplex bojuje vás manžel už dva roky. Určite je to aj pre vás náročné. Čo vám pomáha, keď už nevládzete?

Áno, sú chvíle, keď som už viac unavená, ale myslím, že to má v týchto dňoch a v mojich rokoch asi každý. Ja som veľmi pozitívny a energický človek, ktorý sa najviac dobíja pohybom. Takže ak už mám pocit, že nevládzem, sadnem si doma na bicykel. Prvých päť minút mi je do plaču, ako sa mi nechce, ale ďalších dvadsaťpäť minút s dobrou hudbou v ušiach to dám. A úplne najšťastnejšia som, keď sa mi podarí ísť aspoň raz do týždňa do bazéna. V ten deň môže liať ako z krhly a ja mám chuť žiť a smiať sa. Rada sa učím od múdrejších a výnimočných. Preto si rada v ťažších chvíľach pripomínam heslo Emila Zátopka (olympijský víťaz vo vytrvalostnom behu, pozn. red.): „Keď nevládzeš, tak pridaj.“ Ak máte vôľu, určite všetko zvládnete.

Pokračovanie na ďalšej strane.