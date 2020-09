Adela Vinczeová je už viac než tri roky vydatou pani. Spolu s manželom Viktorom Vinczem jej pochopiteľne do života vstúpila aj celá jeho rodina. Nemenej dôležité než samotná svadba bolo aj ich úplne prvé stretnutie. Moderátorka priznala, že mala vtedy veľkú trému. Veľkú úlohu pritom zohral aj jej vek, keďže je o 10 rokov staršia než manžel Viktor.

Viktor a Adela Vinczeovci Zdroj: instagram

"Jasné, ale to som mala asi celkovo v kontexte mňa a vekového rozdielu. Mám ale pocit, že to tak nejako veľmi rýchlo ubehlo. Pamätám si, že sme vtedy išli na Oldies party do Šale a mala som skôr trému z toho, či ma tam niekto „nezje“ na párty v DK Šaľa. Stretnutie so svokrovcami bolo úplne v pohode," zaspomínala si na prvý kontakt s Viktorovými rodičmi Adela.

Viktor Vincze s rodičmi Zdroj: instagram

