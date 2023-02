Vyše 156-tisíc fanúšikov, ktorí Viktora sledujú na Instagrame, od augusta minulého roka nedostali od markizáka žiadnu informáciu. Nový príspevok neprichádzal dlhé mesiace a nebolo jasné, či sa Viktor na sociálnu sieť vôbec vráti. Kedysi aktívny hlavne v eko problematike už viackrát priznal demotiváciu pokračovať v osvete Slovákov. Ako sa ale ankoniec ukázalo, jeho odmlčanie malo úplne iný dôvod.

„Pravý dôvod, prečo som sem 7 mesiacov nič nepridal… lebo som sa učil teóriu dopravného pilota. Takmer každý deň, celé mesiace, niekedy od rána do noci, aj mnoho dní po sebe. Popri práci, popri dovolenke, popri blízkych, kamarátoch, vzťahu a už aj popri dieťati. Guľa na nohe, ktorú si tam človek pripol dobrovoľne. Je to tá najťažšia vec, akú som kedy v živote študoval, no dnes som ju na Dopravnom úrade pokoril poslednou 13. skúškou! Nemôžem zatiaľ šoférovať Boeingy, možno ani nikdy nebudem, ale bez týchto skúšok by som na ne nikdy nemohol ani pomýšľať,“ priblížil pred niekoľkými dňami Viktor. Jeho obrovský úspech má však pre moderátora aj veľmi trpkú príchuť.

