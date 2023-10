Od smrti legendárneho speváka Karla Gotta ubehli v nedeľu už štyri roky. Český zlatý slávik bojoval pred rokmi s rakovinou a svoj boj vyhral. Krátko pred oslavou osemdesiatky mu život skomplikoval vážny zápal pľúc a neskôr potvrdil, že rakovina zaútočila opäť. Miláčik Čechov a Slovákov napokon podľahol akútnej leukémii. Na legendu dodnes spomínajú mnohí. Aj moderátor a zabávač Bekim Aziri (35), ktorý si Gotta uctil veľmi netradičným spôsobom. Bekim nám prezradil podrobnosti o ich stretnutí a aj to, prečo si pred Karlom stiahol nohavice.

Vozičkár bez vozíka

Ako nám Bekim už v minulosti povedal, svoj invalidný vozík považuje za nutný doplnok. Život berie s nadhľadom a priznáva, že je za každú zábavu. Jeho telo zdobí množstvo tetovaní a niektoré sú vskutku zaujímavé. Na pravej ruke má vytetovanú pripomienku „nezabudni vozík“, pretože, ako sám priznal, občas sa mu nechtiac stane, že nastúpi do auta a po vozík sa zabudne vrátiť. Mohlo by sa zdať, že toto heslo je najbizarnejšia ozdoba, ktorú komik má, no ani zďaleka. Na svojom pravom stehne ma vyobrazený portrét samotného Karla Gotta. „Dal som si ho vytetovať, pretože sa narodil 14. júla, tak ako ja. Ako speváka som ho mal veľmi rád a vedelo to aj moje okolie,“ povedal nám Bekim. Moderátorovi však okrem portrétu na stehne ostane navždy ešte jedna spomienka. „Mám tam jeho tetovanie aj s vlastnoručným podpisom, ktorý som si rýchlo išiel dať vytetovať,“ vysvetlil.