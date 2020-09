Andrej Bičan sa v relácii 5 proti 5 ocitol v doteraz nepoznanej situácii. Súťažiacimi boli totiž nepočujúci. Aby sa vedeli spolu „dohovoriť“, každý tím mal svojho tlmočníka. Samotný moderátor však podľa vlastných slov žiadnu špeciálnu prípravu nepotreboval.

Andrej Bičan sa s nepočujúcimi súťažiacimi dorozumieval prostredníctvom tlmočníka. Zdroj: RTVS Milan Krupčík

„Pretože napriek tomu, že títo ľudia sú hendikepovaní, nepotrebujú až také špeciálne momenty v živote, pretože sú absolútne zakomponovaní do bežného života. A takisto 5 proti 5 nedávalo priestor na to, aby sme sa nejako veľmi špeciálne zaoberali tým, že tu máme ľudí, ktorí nevedia dobre rozprávať alebo dobre nepočujú. Oni sú totiž plnohodnotní a presne tak sme sa k nim správali aj my v tomto programe,“ vyjadril sa moderátor, ktorý moderuje 5 proti 5 už trinásty rok a pochválil sa aj zaujímavým prvenstvom.

