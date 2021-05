VEĽKÁ RODINA Andrej Bičan so snúbenicou Michaelou, vpravo. Vľavo jeho dospelý syn Michal a dcéry Anička a Nina.

Mnohým rodičom za ostatné mesiace narástli sivé vlasy nielen pre zámky na dverách kaderníctiev. Veľkou skúškou vzťahov boli zatvorené školy a škôlky pre koronavírusovú pandémiu.

Znudené deti s obmedzenými možnosťami na vybitie si energie pili svojim „stvoriteľom“ či zákonným zástupcom krv, a ak nie, tak svoju aktivitu nasmerovali do virtuálneho sveta. A ten je, ako všetci vieme, veľmi zradný.

Moderátor Andrej Bičan takisto nie je ani hluchý, ani slepý, a tak sa rozhodol s týmto nešvárom (nielen) mladistvých popasovať. Hviezda relácie 5 proti 5 pod svojou strechou zaviedla v očiach svojich dvoch dcér Ninky a Aničky priam vojenský režim!

Stopne šťavu

Bičan sa s tým vôbec nepára a vysedávanie pred počítačmi či na mobile vyriešil jednoducho a elegantne. „U nás je to tak, že máme zapnuté wi-fi od – do. Trebárs od 9 ráno do 18 večer. Potom ho jednoducho vypnem, vypnem router a už sa na internet nedostanú,“ odporúča Andrej rodičom, ktorí nechcú zabudnúť, ako znie hlas ich ratolestí.

Tie totiž mnohokrát visia na sociálnych sieťach a ako podotýka Bičan, tak aj do neskorých nočných hodín. Moderátor preruší „šťavu“ a pozeranie do telefónu alebo monitora stráca u Aničky a Ninky na atraktivite. Starostlivý a poriadne výrečný otec si ich tak môže posadiť na gauč či za stôl a porozprávať sa s nimi.

Komunikácia predsa rozvíja vzťahy, môže rozvinúť napätie, ale vysvetlením si problému ho aj stlmiť. A keď sa Bičan potrebuje povenovať sebe či svojej partnerke Michaele Kmecovej, tak stále má možnosť stlačiť gombík a pustiť svoje ratolesti do virtuálneho sveta. Zošedivení rodičia vedia presne, o čom je reč…

Bacha na predátorov

Pokračovanie na nasledujúcej strane.