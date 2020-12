Ikona z predvádzacieho, rodáčka z Litvínova, ktorá žije v Londýne s talianskym podnikateľom, už pomaly patrí do ohrozenejšej skupiny ľudí, ktorí by sa zvlášť mali chrániť pre koronavírusom.

Žena, ktorá sa aj vďaka trom deťom naučila hospodáriť s časom tak, aby stíhala aj kariéru aj byť mamou, teraz zaľahla do postele. Aj jej dokonalé telo napadol koronavírus. Na instagrame o tom povedala svojim fanúšikom s pridala aj fotku ako dôkaz (foto vo fotogalérii).

Pribúdajú príznaky

Z perín pozerá unavená, samozrejme nenaláčená tvár. Iba málokto by v nej hľadal topmodelku. "Začalo to pred troma dňami šialenou zimnicou a fyzickou únavou," popísala svoje prvé príznaky. Každý dňom pribúda niečo nové. Poďakovala sa svojmu telo za to, že je také silné! "Uvedomila som si, že aká je to úžasná pomoc, keď vám dopravia domov už hotové jedlo. Pretože už len samotné varenie sa stáva veľkou výzvou," dala najavo, že stáť pri sporáku jednoducho nevládze.