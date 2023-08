Dcéra bývalého úspešného futbalistu Róberta Vitteka a speváčky a podnikateľky Patricie Vittek odhodila zábrany a prehovorila o šikane. Mladá speváčka, ktorá vystupuje pod menom Thia Vittek, pre magazín EMMA priznala, s čím všetkým sa v rámci predsudkov musela popasovať. Aj Šarmu prezradila, že sa vo svojom mladom veku stretla s množstvom nepríjemných situácií, no chce o nich hovoriť, aby povzbudila ostatných, ktorí prechádzajú niečím podobným.

Ako dcéra známych rodičov si sa zrejme nevyhla nálepke „protekčné dieťa”. Trápilo ťa to alebo si bola nahnevaná? Vravela si si, že by si radšej chcela mať neznámych rodičov?

Áno, bolo to tak a trvalo to, odkedy som začala chodiť do školy až do minulého roku, keď ma riaditeľ poslednej školy zosmiešnil a vyhodil v deň, keď sa rozdávali vysvedčenia. Incident sa stal pred učiteľmi aj spolužiakmi. Spravil to preto, že som priniesla každému učiteľovi ako poďakovanie bonboniéru za tri eurá. Bežná vec, ktorá sa deje na konci každého školského roka na každej škole, keď si deti chcú učiteľov uctiť maličkosťami – kvetmi či bonboniérami. Nič mimoriadne som neurobila… On však kričal pred celou zborovňou, čo som to doniesla, že jeho učitelia majú dostatočný plat na to, aby si kúpili čokoládu. Vyhadzoval ma, nech sa s tým trepem preč, a učiteľom povedal pred ostatnými deťmi a predo mnou, že keď si odo mňa zoberú bonboniéru, majú na hodinu výpoveď.

Na Slovensku už nikdy do školy nepôjdem ›››