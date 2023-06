Keď riaditeľ súťaže Miss Slovensko Michael Kováčik pred časom avizoval, že nebude hľadať dokonalosť, ale osobnosť, mnohí čakali, či to tak naozaj bude. Či to nie je marketingový ťah a či sa do finále naozaj dostane aj dievča, ktoré je o čosi hrubšie ako špáradlo a bez „misskovských centimetrov“. Stalo sa. Je to sympatické. Ako dievčatá naložia so svojím potenciálom, je len na nich. Druhá vicemiss Sonja Kopčanová z Banskej Bystrice, ktorá študuje pedagogiku a ktorá je podľa jej slov „najviac vizuálne odlišná od ostatných dievčat postavou aj temperamentom“, sa chce venovať vzdelávaniu žien, aby sa cítili šťastné také, aké sú.

Dôležité je niečo iné

Aj víťazka Daniela Vojtasová z Dolného Kubína má zrejme upratané v hodnotách, čo sa týka výzoru. Na otázku, či ako najkrajšia Slovenka bude zvlášť prihliadať pri výbere partnera aj na jeho fyzickú stránku, odpovedala: „Určite nie. Pre mňa to nie je dôležité. Som veľmi rada, keď moji priatelia a ostatní ľudia neprihliadajú na to, ako vyzerám, ale vnímajú ma skrz optiku toho, ako sa správam, aká som, aké mám vzdelanie, čomu sa venujem...“ Daniela je ešte na začiatku novej cesty, počas ktorej jej do života môžu vstúpiť rôzni ľudia.

Aj mnohé miss, ktoré stáli na pódiu pred 10 či 20 rokmi a cez víkend sedeli v hľadisku, vedia, že krása nezaručuje šťastie. Svoje o tom vie napríklad Mirka Luberdová, druhá vicemiss z roku 2003, ktorej nevyšiel vzťah a musela bojovať o synov život na onkológii. Dávnejšie spomienky na to, keď stála na pódiu, sa vybavili aj Denise Mendrejovej, ktorá sa v roku 2009 pýšila titulom Miss Universe. Pred rokmi neodolala boháčovi Slavomírovi Hatinovi ml., s ktorým má dve dcéry. Vzťah sa rozpadol a aj ten ďalší. Inak sa podarilo zariadiť napríklad Eve Novotovej Verešovej, Miss Slovensko 2002, ktorá sa vydala, porodila dve deti a stiahla sa z výslnia.

Dopraje si rebierka

Vráťme sa však k Daniele Vojtasovej, študentke marketingovej komunikácie, ktorá má vlastný podcast s témou ekológie, a tanečnici, ktorá sa zaujíma o výrobu vína. Chce pomáhať okrem iného aj v neziskovke Jeden rodič či Nie rakovine. Je odhodlaná ostať nohami na zemi a nezmeniť sa. Mala na mysli charakterové kvality, no vyzerá to tak, že kvôli titulu miss nebude nič radikálne meniť na veciach, ktoré jej robia radosť. Nevynímajúc pôžitok z jedla. Na otázku, na čo sa teší po mesiacoch odriekania, ktoré zrejme s prípravou na miss súviseli, zareagovala: „Možno to bude znieť vtipne, ale sú to práve rebierka, bravčové mäsko a podobne... Tieto jedlá mám veľmi rada a rada si ich aj sama pripravujem. Ale úprimne, ja som si až tak neodriekala, jedla som naozaj všetko. Mám veľký výdaj energie, veľa športujem, tancujem, tak som sa rozhodla nepristúpiť na žiadnu diétu, naozaj si to užiť a nestresovať.“ Oplatilo sa.