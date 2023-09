Mirovi Jarošovi sa v kariére darí. Oslávil desiate výročie tvorby pre deti, má za sebou letné turné a pred sebou nový album Disko, na ktorom budú piesne aj o vážnejších témach, ako význam rodiny či problém šikany. V súkromí ho však trápi, že jeho najbližšia osoba má vážne zdravotné problémy.

Nestihli sa zmieriť

Miro je trochu zaskočený, keď niekto poukazuje na to, aký má s mamou pekný vzťah. Pre neho je to samozrejmosť. „Pre mňa je zvláštne, že ľudia vyzdvihujú, keď syn niekam vezme mamu, pretože pre mňa je to prirodzená vec. Máme len jediných rodičov. Môj otec už zomrel a možno aj to bolo pre mňa poučenie do života, pretože odišiel z tohto sveta bez toho, aby sme sa stihli zmieriť. Nemali sme dobrý vzťah, o to viac si teraz vážim, že mám mamu, od ktorej sa dá veľmi veľa naučiť. Napriek tomu, že ju teraz osud skúša vážnou chorobou, je optimisticky naladená. Ukazuje mi veci, ktoré majú v živote skutočnú hodnotu. Že to nie je ani sláva, ani koľko človek zarobí, ale medziľudské vzťahy, vernosť voči sebe samému a podobne. Veľa sa spolu zhovárame o týchto témach. Čítam knihu, ktorá sa volá Druhá hora, a mám pocit, že ja som na tú svoju prvú horu už vystúpil. Splnil som si sny o spievaní a teraz pomaly stúpam na tú duchovnejšiu, druhú horu, kde sú úplne iné hodnoty. Ľudia ma strašili, že po štyridsiatke príde kríza stredného veku a mne sa zdá, že ak je toto tá kríza, tak je perfektná,“ myslí si.