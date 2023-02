Len nedávno sa prevalila kauza nevery Mirgovej manžela Petra, s ktorým tvorili roky šťastný pár. Spolu sa tešili zo syna Peťka a všetko sa zdalo byť v poriadku, až kým médiá neinformovali o nevere, ktorej sa mal dopustiť práve Peter.

Dominika sa tak o Petrovej milenke Kláre dozvedela z médií. „Ďakujem, že stojíte za mnou a držíte ma! Preto verím, že ma maximálne chápete a beriete ohľad na to, že aj ja som obyčajný človek, mám právo sa hnevať, kričať, robiť rozhodnutia a nerozprávať o nich,“ napísala vtedy speváčka.

Ticho nezostala ani jej sokyňa Klára, ktorá na Instagrame zverejnila vlastný pohľad na tento milostný trojuholník. „Každý jeden komentár je len domnienka, hoci viacerí ste to trafili úplne presne. Ale verejnosť ani médiá nevidia ako do ich manželstva, tak ani do môjho vzťahu s Petrom. Napriek tomu sa našli odborníci, presvedčení, že to bolo tak, alebo tak,“ vysvetlila.

Dominika Mirgová prežíva po prevalení nevery jej manžela Petra najhoršie chvíle svojho života Zdroj: Instagram/zvolko.official, instagram/dominikamirgovaofficial, youtube

Médiami kolovala aj fotografia, na ktorej mala Klára bozkávať Petra. Tentokrát sa opäť pochválila zábermi plnými nehy.

