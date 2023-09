Ako píše redakcia WANDA, Dominika Mirgová začiatkom tohto roka prežívala veľmi náročné chvíle. V tom čase sa totiž prevalila nevera jej manžela Petra. Dominika z tejto situácie bola v šoku a neskrývala sklamanie zo zrady manžela.

„Jediné, čo vám môžem povedať, je to, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný. Nič nie je viac a my ho budeme chrániť najviac, ako sa dá. Spolu alebo od seba, stále sme jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho živote,“ povedala speváčka pre webodzadu.sk na nový vzťah svojho manžela. Prešlo pár mesiacov a Dominika sa rozhodla zamerať na svoju prácu a na syna Peťka. Jej manžel si zatiaľ užíva s milenkou a pripravuje jej jedno prekvapenie za druhým.

Mladá milenka Petra, ktorá sa na Dominiku aj podobá najskôr svoj nový objav na Instagrame neukazovala. Fotka, ktorá Petrovu neveru prezradila bola iba pre blízkych priateľov. To znamená, že Kláru zradila osoba z jej blízkeho okolia. Občas však ukáže, ako si s priateľom užívajú, no tak, aby mu nebolo vidieť do tváre. Podľa detailov je však jasné, že ide stále o Petra. Tentokrát ho prezradila jeho potetovaná ruka. Pozrite na tú romantiku, ktorá sa len tak nevidí.