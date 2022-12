Ste víťazom prvej série Pečie celé Slovensko. Za čo ste tejto šou najviac vďačný?

Za veľmi veľa vecí. Najmä za to, že som tam mohol spoznať úžasných ľudí, či už spolusúťažiacich, porotkyne, moderátorov, alebo ľudí zo zákulisia, ktorých diváci nevideli. Účasť v šou mi do života priniesla množstvo kamarátstiev a to si veľmi cením. Za všetkých by som chcel spomenúť Natachku (pozn. red. Natacha Pacal je odborná garantka šou), ktorá je teraz mojou mentorkou. Stále ma učí nové veci, je taký môj cukrársky anjel, za čo som jej veľmi vďačný. Drží nado mnou ochrannú ruku, a keď sa náhodou stane, že niečo neviem, tak poradí a pomôže kedykoľvek, aj neskôr večer či skoro ráno. Dokonca sme sa prepojili s finalistami druhej série a vznikol spoločný čet, kde sme všetci pekári zo šou Pečie celé Slovensko, dávame si informácie o akciách a radíme si. Sme úžasná partia ľudí, ktorých spája láska k pečeniu.

Mali ste v druhej sérii svojho favorita?

Všetkých súťažiacich z druhej série poznám veľmi dobre, keďže som bol súčasťou štábu pri natáčaní. S Natachou sme mali na starosti suroviny, inventár a, samozrejme, rady súťažiacim pri príprave na osobné a kreatívne výzvy. Ku každému jednému som si vytvoril vzťah a bolo mi úprimne ľúto, keď začali týždeň po týždni vypadávať. Pred začiatkom natáčania sa všetci stretli v stane, aby si vyskúšali upiecť recept v novom prostredí. Už vtedy som si vytypoval, kto by sa mohol stať víťazom, a ten tip mi aj vyšiel. (Smiech.)