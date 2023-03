Nie je samozrejmé, že rodič podporí svoje deti a s láskou im umožní zvoliť si cestu, ktorá im je vnútorne najbližšia. Fero Mikloško (47) mal také šťastie. Keď návrhár nedávno podišiel na konci svojej módnej šou k dáme v červenom saku, pomohol jej vstať zo stoličky a pevne ju objal, bolo jasné, že to nebola iba prázdna zdvorilosť. Mama Mária Miklošková je v jeho živote pilierom, ktorý sa nikdy neohol.

Pozval aj profesorku

Keď sme si k Márii Mikloškovej prisadli po skončení šou, neskrývala dojatie z pozornosti, ktorej sa jej dostalo od syna, nadšenie z modelov aj z toho, aký pozorný je jej syn k ostatným. Pozvánku totiž dostala aj jeho profesorka zo strednej školy, kde sa učil za umeleckého krajčíra kostýmov a krojov. Po toľkých rokoch nezabudol... „Keď ku mne prišiel, ani som nemohla vstať od dojatia,“ poznamenala návrhárova mama. Keď sme poznamenali, že nie každý syn dokáže takto prejaviť lásku, poznamenala: „Je úžasne citlivý. On je taký citlivý, že aj hneď plače. Je naozaj podarený. A veľmi ma ľúbi, tak sa z toho teším aj ja.“

Krehké zdravie

Prítomnosť mamy na prehliadke bola o to cennejšia, že sa rozhodla prísť, hoci jej zdravie je krehké. „Ferko sa potešil, že som prišla napriek svojmu zdravotnému stavu. Nebol si celkom istý, či prídem. Dlho som nebola na jeho prehliadke, pretože už desať rokov chodím na dialýzu. Teraz som sa však odhodlala,“ povedala nám s úsmevom. „Choroba ma trošku obmedzuje. Vlani v lete som mala už osemdesiat rokov, ale snažím sa byť pri svojich blízkych,“ povedala, zdraviac sa so svojimi dvoma vnukmi. Len na objasnenie, Fero Mikloško má dve sestry, staršiu Marcelu a Máriu, ktorá žije v Taliansku – práve jej synovia si boli pozrieť strýkovu šou.

Červené sako s významom

Ani mama Fera Mikloška netušila, ako bude vyzerať najnovšia prehliadka, do jeho módnej kuchyne vopred nenazerá. „Vždy som sa nechávala prekvapiť. Teraz som vedela len to, že zvolí dramatickú hudbu, ale nevedela som, že prídu červeno-čierne modely. Ale povedal mi: ,Prosím ťa, keď prídeš, obleč si to červené sako...‘“ prezradila. S úsmevom dodala, že je to kúsok od syna a má ho roky. „Toto sako si už niečo pamätá,“ dodala, hladiac si rukáv.

Keď sme sa Fera Mikloška opýtali, či má červené sako jeho mamy zvláštny význam, povedal: „Je pamätné. Keď som kedysi otváral svoj prvý salón, to sako bolo chvíľu v predaji. A stále je pekné, stále drží! Vždy keď je mama pozvaná na moju prehliadku, oblečie si ho. Je to pre mňa veľmi symbolické a veľmi silné.“

Verila mu od začiatku

V šatníku má, samozrejme, Mária Miklošková viacero kúskov od syna. Jeho štýl jej sedí. A s láskou jeho veci pred rokmi aj predávala. „Vždy som ho podporovala aj budem. Verila som mu od začiatku,“ povedala žena, ktorá pracovala ako knihovníčka a na dôchodku sa bez problémov postavila za predajný pult v synovom butiku. „Vždy som mala k móde vzťah. Štrikovala som, vyšívala, šila, aj moje dcéry. No aj Ferko sa hral s bábikami a šil im šatôčky. Móde sa chcel venovať odmalička,“ dodala.

Fero Mikloško vo svojich začiatkoch, keď si otvoril prvý vlastný butik. Zdroj: Marta Foldešová

Predávala v butiku

Prvou krajčírskou dielňou bola pre Fera detská izba, neskôr si s maminou pomocou zriadil dielňu v suteréne bytovky. Tam ho už navštevovali také moderátorské esá ako Alena Heribanová či Soňa Müllerová, ktoré ho spoznali na módnych akciách, ktoré moderovali. Mladý návrhár ich zaujal.

Potom prišla príležitosť mať vlastný módny salón. „So svojou mamičkou, teda s Ferkovou babičkou, som otvorila prvý butik v Bratislave pod Michalskou vežou. Bolo to už pred vyše dvadsiatimi rokmi,“ povedala Mária Miklošková. „Jeho snom bolo mať obchodík, kde sa budú predávať jeho modely. Asi dva roky som to viedla a predávala tam, potom sme prijali mladé predavačky,“ zaspomínala si návrhárova mama.

Návšteva u prezidentky

Na otázku, čo sa jej najviac páči na synovej tvorbe, Mária Miklošková odpovedala: „Všetko. Je veľmi originálny.“ Je pyšná aj na to, že prezidentke Zuzane Čaputovej vytvoril róbu na slávnostné udeľovanie štátnych vyznamenaní a kabát na pohreb kráľovnej Ažbety II. „Pani prezidentka ma prijala pri príležitosti mojej osemdesiatky spolu s Ferkom a dcérou v Prezidentskom paláci,“ prezradila. Hneď nato s úsmevom mávla rukou a povedala: „Toľko ho nechváľme, aby nebol pyšný...“ Rýchlo však dodala: „Teraz vážne. Deti treba chváliť, posúvať ich a hlavne ich ľúbiť. Ľúbiť. Ja ich ľúbim. Veľmi. Stojím pri nich sama už tridsať rokov...“ Každá rodina má svoje boľavé tajomstvá, aj Mikloškovci. Keď v roku 2021 zomrel František Mikloško starší (†83), návrhár priznal, že sa s ním nekontaktoval dlhé roky, pretože otec s nimi už dlho nežil.

Neprekáža jej, kto som

Fero Mikloško nám o svojej mame povedal: „Moja mamina je úžasná a charizmatická žena, ktorá vždy pri mne stála, stojí a bude stáť. V živote bola prvá, ktorej neprekážalo, kto som,“ povedal na margo svojej orientácie. „Mamina ma podporovala či už v mojich začiatkoch, či už materiálne, bola dokonca prvou predavačkou v mojom salóne, ktorý sme spolu otvárali. Je to moja večná inšpirácia, človek, ktorý mi dodáva energiu a lásku, keď to potrebujem. Aj keď niekedy negatívne reagujem, vždy to prehltne a povie: ,Bude aj lepšie, synáčik, drž sa.‘ Vždy mi napíše, ako veľmi ma ľúbi a veľmi mi praje. Ja jej prajem hlavne zdravie...“