To, čo hrá u nás Popovič a Roth, hrá v Hollywoode Nicholas Cage a Nicholas Hoult.

Nicolas Cage vždy rád nakrúcal horory. Môže za to jeho idol Christopher Lee, ktorý sa preslávil okrem iného aj stvárnením Draculu. Mladší kolega mu rolu závidel. Tvrdil, že má jeden veľký herecký sen, zahrať si práve krvilačného grófa z Transylvánie. Koniec koncov, vzťah k tejto téme má v rodine. Jeho strýko Francis Ford Coppola režíroval v deväťdesiatych rokoch legendárnu snímku Dracula, no pre synovca sa vtedy nenašla rola. Tak si to Cage vynahradil teraz v hororovom filme s dávkou humoru Renfield.